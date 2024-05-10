Мишустин: В России продлят программу маткапитала

Необходимо совершенствовать действующие в России инструменты помощи семьям. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

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Выступая на пленарном заседании в Госдуме, он указал, что свою эффективность доказала программа материнского капитала.

«По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия», — заключил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Он поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году, и до 1,8 - к 2036 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияМатеринский КапиталМихаил Мишустин

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