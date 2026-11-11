Евросоюз разрешил размещение своей военной миссии на Украине
Евросоюз официально разрешил размещение персонала военной миссии EUMAM Ukraine на Украине. Это следует из решения Совета ЕС, опубликованного в Официальном журнале объединения.
В документе говорится, что миссия будет действовать исключительно для прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и «консультативно-образовательной деятельности».
Мандат миссии продлили до 15 ноября 2028 года, финансовый ориентир общих расходов на этот период составляет €292,6 млн.
В документе также указано, что EUMAM Ukraine будет координировать деятельность с двусторонними программами стран-членов и партнеров, включая США, Великобританию, Канаду, Норвегию и «коалицию желающих», а также сотрудничать с НАТО в рамках NSATU.
Недавно экс-генсек североатлантического альянса призвал немедленно развернуть войска Запада на Украине.
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