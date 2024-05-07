Фетисов или Третьяк: Кто сможет сменить Матыцина на посту главы Минспорта

«Меня все устраивает и как депутата, и как человека, который в спорте не первый год. С той ситуацией, в которой сегодня находится наш спорт, Матыцин вполне справлялся. За четыре года он серьезное внимание уделил массовому любительскому спорту, любители начали соревноваться. Появилось много интересных проектов. Президент поставил задачу, чтобы к 2030 году около 80% людей начали заниматься спортом, и Матыцин ее воплощает в жизнь. Не знаю, кто смог бы занять его место. Хорошим министром был Вячеслав Фетисов, но не припомню, чтобы один и тот же человек занимал эту должность дважды. То же самое могу сказать и про Виталия Мутко», — отметила Журова.

В свою очередь Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, что сменить Матыцина на посту главы Минспорта мог бы Владислав Третьяк.

«Я не думала над этим вопросом, но скорее всего Третьяк, потому что у него есть опыт работы», - заявила она.

Ранее Матыцин призвал не бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже и не заставлять бойкотировать Олимпийские игры тех российских атлетов, которые на них отобрались.

