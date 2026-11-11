«Будут простаивать!»: Дефицит отелей в Казани объяснили пиковыми моментами

Ситуация с дефицит отелей в Казани объяснима, и есть в ней даже плюсы, так как она станет толчком для нового строительства, заявил Геннадий Ламшин.

Недостаток номерного фонда наблюдается во многих городах, но строить отели по-максимуму тоже неправильно, потому что вне пиков они будут простаивать, рассказал НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

В Казани дефицит отелей из-за роста туризма и количества крупных событий, заявила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на строительной неделе БРИКС-2026. Потребность в размещении превышает возможности гостиничного сектора. Из-за плотного графика мероприятий номера приходится бронировать за 3–4 месяца. Высокий спрос наблюдается и в других городах республики. В Казани сейчас работают 238 средств размещения на 8 786 номеров и 17 750 мест. По словам Ламшина, причина дефицита объясняется пиковыми моментами, то есть тем самым возросшим числом мероприятий в городе.

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«Cейчас отелей, может быть, и не хватает. Ну, так это и хорошо. Каждый город, в том числе Москва и Санкт-Петербург, переживали подобные моменты. Сейчас они тоже переживаются. Казань стала тем городом, в который едут не только сами россияне, но и зарубежные туристы: меньше из Европы, но очень даже много из Азии. И это подвигнет власти города строить новые гостиницы», – сказал Ламшин.

По словам эксперт, даже в Москве всегда не хватало отелей, их строят и будут строить еще. Однако это всего обусловлено пиковыми моментами.

«Есть пиковые моменты и для бизнес-туристов, и для обычных туристов. По пиковым моментам не хватает. Так что будут строить. Но это не значит, что город всегда перегружен. У нас в целом, какой город не взять, всегда не хватает номерного фонда. И когда выясняешь, когда – круглый год или в пиковые моменты? Выясняется, что, конечно, в пиковые моменты. То есть, если их сейчас построить по-максимуму, глядя на пиковые моменты, то тогда остальное время в году они будут простаивать», – отметил Ламшин.

При этом, добавил эксперт, стоить отели необязательно ближе к центру города.

«Надо смотреть, какой турист едет, что он от города хочет получить. И конечно, можно для некоторых категорий въезжающих туристов строить что-то и на окраинах. Более того, в некоторых городах, в том числе и Москве, есть бизнес-отели при аэропортах, которыми пользуются деловые туристы. Они прилетают, проводят конференции, деловые совещания, семинары, могут в свободный день съездить в Москву, а потом из этого же аэропорта разлетаются», – добавил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко объяснила НСН, почему в России буксует строительство новых гостиниц.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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