«Деньги и маткапитал»: Демограф рассказал, как выполнить новый «план Путина» по рождаемости
Нужно увеличить число детских садов и яслей, а также снизить неравенство и выделять больше денег, отметил в эфире НСН демограф Алексей Ракша.
Для того, чтобы выполнить поручение президента по повышению рождаемости к 2030-2036 годам, необходимо ввести маткапитал на второго и третьего ребенка а размере 1,5-2 миллиона рублей, заявил независимый демограф Алексей Ракша в разговоре с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Также поручено обеспечить ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Кроме того, Путин поставил задачу обеспечить не ниже среднероссийских темпов повышения к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости в регионах страны, в которых это значение было ниже среднероссийского по итогам 2023 года. Ракша перечислил меры, которые могут помочь в исполнении поручений.
«Безусловно, маткапитал нужно сделать и на второго, и на третьего ребенка по 1,5-2 миллиона рублей, это в первую очередь. Это даст повышение рождаемости примерно на 15%, одного только этого достаточно. На эти маткапиталы нужно примерно 1,2 триллиона рублей в год. Хорошо бы еще увеличить число детсадов, яслей и снизить неравенство. Нужна политическая воля, желание государства и деньги», – сказал Ракша.
Также демограф объяснил, что означают суммарные коэффициенты рождаемости в 1,6 и 1,8.
«Это как на 10 женщин 16 или 18 детей соответственно. Однако эти цифры все равно означают долговременную естественную убыль. Рождаемости выше, чем 1,7, сейчас нет ни в одной развитой стране мира, кроме Израиля. Поэтому если Россия выполнит эти планы, то будет на втором месте после Израиля из 50 стран. Коэффициент должен быть 2,07-2,1, тогда будет просто сохранение», – сказал Ракша.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН отметила, что правительству необходимо подкрепить поручение Путина конкретными механизмами его реализации. Также она выступила за создание долговременной государственной политики в области демографии.
«Пожелание того, чтобы многодетные семьи стали культурой общества – это главное. Главное, чтобы образом жизни стала многодетность, философией жизни стала многодетность. Я не очень склонна к тому, чтобы ставить цифровые цели – они мало о чем говорят… Хотелось бы, чтобы этот указ еще и подкреплялся принятием тех документов и механизмом реализации, которые бы обеспечивали достижение этих целей и задач. Должна быть долговременная государственная политика. Указ появился вчера, а мы до сих пор так и не видели ясность со стороны правительства и главного социального блока, каков механизм реализации», – сказала Останина.
Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о праве использования материнского капитала с момента рождения ребенка, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста. Авторы документа предлагают распространить возможность реализации права на использование средств материнского капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами, передает «Радиоточка НСН».
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