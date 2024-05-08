«Деньги и маткапитал»: Демограф рассказал, как выполнить новый «план Путина» по рождаемости

Для того, чтобы выполнить поручение президента по повышению рождаемости к 2030-2036 годам, необходимо ввести маткапитал на второго и третьего ребенка а размере 1,5-2 миллиона рублей, заявил независимый демограф Алексей Ракша в разговоре с НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Также поручено обеспечить ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Кроме того, Путин поставил задачу обеспечить не ниже среднероссийских темпов повышения к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости в регионах страны, в которых это значение было ниже среднероссийского по итогам 2023 года. Ракша перечислил меры, которые могут помочь в исполнении поручений.