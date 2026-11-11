Техноблогер рассказал, какие гаджеты реально подешевеют на 11.11

Покупателям не стоит рассчитывать на существенное снижение цен на новые iPhone и другие популярные дорогие гаджеты во время распродажи 11.11. Зато небольшие аксессуары действительно могут стать доступнее. Об этом Life.ru рассказал техноблогер Илья Корнейчук.

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Он подчеркнул, что продавцам невыгодно резко снижать стоимость востребованной электроники, поскольку в нее уже заложены расходы на доставку, растаможку и налоги.

Также перед крупными акциями магазины иногда искусственно завышают цены, чтобы затем представить возвращение к прежней стоимости как внушительную скидку. Ажиотажа и более привлекательных цен на новые iPhone ждать не стоит, уверен блогер.

Реальные выгодные предложения можно встретить среди недорогих аксессуаров, например ковриков для мыши. Стоимость одного и того же товара может заметно различаться в зависимости от сроков доставки. Во время распродажи продавец способен сократить эту разницу.

Корнейчук советует изучать историю изменения цен, а не ориентироваться на перечеркнутые цифры. Он привел пример смарт-часов Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE: 10 августа они стоили 49 999 рублей, сейчас продаются за 45 500, однако минимальная цена в 44 150 рублей фиксировалась еще 12 октября.

Блогер предупредил: если товар сильно подорожал за месяц до распродажи, а потом «подешевел», вряд ли это реальная скидка.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
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