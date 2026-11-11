Техноблогер рассказал, какие гаджеты реально подешевеют на 11.11
Покупателям не стоит рассчитывать на существенное снижение цен на новые iPhone и другие популярные дорогие гаджеты во время распродажи 11.11. Зато небольшие аксессуары действительно могут стать доступнее. Об этом Life.ru рассказал техноблогер Илья Корнейчук.
Он подчеркнул, что продавцам невыгодно резко снижать стоимость востребованной электроники, поскольку в нее уже заложены расходы на доставку, растаможку и налоги.
Также перед крупными акциями магазины иногда искусственно завышают цены, чтобы затем представить возвращение к прежней стоимости как внушительную скидку. Ажиотажа и более привлекательных цен на новые iPhone ждать не стоит, уверен блогер.
Реальные выгодные предложения можно встретить среди недорогих аксессуаров, например ковриков для мыши. Стоимость одного и того же товара может заметно различаться в зависимости от сроков доставки. Во время распродажи продавец способен сократить эту разницу.
Корнейчук советует изучать историю изменения цен, а не ориентироваться на перечеркнутые цифры. Он привел пример смарт-часов Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE: 10 августа они стоили 49 999 рублей, сейчас продаются за 45 500, однако минимальная цена в 44 150 рублей фиксировалась еще 12 октября.
Блогер предупредил: если товар сильно подорожал за месяц до распродажи, а потом «подешевел», вряд ли это реальная скидка.
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