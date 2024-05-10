Госдума утвердила Мишустина премьер-министром РФ

Отмечается, что в голосовании принимали участие 432 депутата. Кандидатуру Мишустина поддержали 375 парламентариев, ещё 57 воздержались, голосов против не было.

Теперь постановление Госдумы об утверждении Мишустина главой кабмина будет направлено президенту РФ Владимиру Путину для назначения.

Ранее российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

