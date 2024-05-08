Драпеко рассказала, как поднять пропаганду традиционных ценностей в искусстве до 70%

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН рассказала, как власти будут выполнять поручение президента, по которому минимум 70% проектов в сфере культуры, финансируемых государством, должны продвигать традиционные ценности РФ. По ее словам, задачу будут решать с помощью выделения средств и мероприятий «по направлению деятельности».

Ранее Владимир Путин подписал указ, обозначив национальные цели развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В частности, глава государства поручил обеспечить продвижение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70% проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития. Драпеко отметила, что руководители театров, режиссеры и другие деятели культуры должны будут отвечать за «традиционное» наполнение своих проектов.