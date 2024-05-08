Драпеко рассказала, как поднять пропаганду традиционных ценностей в искусстве до 70%
Руководители театров, режиссеры и другие деятели культуры должны будут отвечать за «традиционное» наполнение своих проектов, отметила в эфире НСН депутат Елена Драпеко.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН рассказала, как власти будут выполнять поручение президента, по которому минимум 70% проектов в сфере культуры, финансируемых государством, должны продвигать традиционные ценности РФ. По ее словам, задачу будут решать с помощью выделения средств и мероприятий «по направлению деятельности».
Ранее Владимир Путин подписал указ, обозначив национальные цели развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В частности, глава государства поручил обеспечить продвижение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70% проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития. Драпеко отметила, что руководители театров, режиссеры и другие деятели культуры должны будут отвечать за «традиционное» наполнение своих проектов.
«Кроме обозначения целей, появится проект мероприятий по достижению этих целей, его нам должно выдать правительство. За деньги все не купишь, это будет и направление деятельности: учредитель, который ведет кадровую политику, должен отвечать за состояние того, что у него идет на сцене. Например, как в библиотеках ведется работа по пропаганде нужной литературы. Ждем назначений правительства», – сказала Драпеко.
Также она отметила, что у комитета ГД нет данных о том, какая доля проектов в сфере культуры и искусства из числа финансируемых государством сейчас продвигает традиционные ценности.
«Таких данных в нашем комитете нет, не знаю, есть ли они у Минкультуры, потому что такие проекты не были обозначены как таковые. Сейчас мы должны обозначить, что относится к традиционным ценностям, а что нет, и тогда мы можем сепарировать, что у нас авангард, а что – традиция. Мы поставили задачу перед Минкультом на отчете министра, что нас интересуют не только цифры, но также аналитика и динамика: продвигаемся мы вперед или нет. Нам нужна аналитика и серьезная научная работа, есть вопросы по литературе… Мы тоже готовимся к тому, чтобы понять роль писателя в современном мире. Страна литературоцентричная, на литературу опирается множество других искусств, и театр, и кинематограф», – резюмировала собеседница НСН.
Ранее, 6 мая, группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской внесла на рассмотрение законопроект, вводящий в законодательство понятие «социально значимый фильм» и меры поддержки таких картин. Согласно документу, социально значимые фильмы – это национальные фильмы, соответствующие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, отражающие, в частности, достижения в области обеспечения национальной безопасности и сохранения исторической памяти, передает «Радиоточка НСН».
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