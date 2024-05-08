Драпеко рассказала, как поднять пропаганду традиционных ценностей в искусстве до 70%

Руководители театров, режиссеры и другие деятели культуры должны будут отвечать за «традиционное» наполнение своих проектов, отметила в эфире НСН депутат Елена Драпеко. 

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН рассказала, как власти будут выполнять поручение президента, по которому минимум 70% проектов в сфере культуры, финансируемых государством, должны продвигать традиционные ценности РФ. По ее словам, задачу будут решать с помощью выделения средств и мероприятий «по направлению деятельности».

Ранее Владимир Путин подписал указ, обозначив национальные цели развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В частности, глава государства поручил обеспечить продвижение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70% проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития. Драпеко отметила, что руководители театров, режиссеры и другие деятели культуры должны будут отвечать за «традиционное» наполнение своих проектов.

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«Кроме обозначения целей, появится проект мероприятий по достижению этих целей, его нам должно выдать правительство. За деньги все не купишь, это будет и направление деятельности: учредитель, который ведет кадровую политику, должен отвечать за состояние того, что у него идет на сцене. Например, как в библиотеках ведется работа по пропаганде нужной литературы. Ждем назначений правительства», – сказала Драпеко.

Также она отметила, что у комитета ГД нет данных о том, какая доля проектов в сфере культуры и искусства из числа финансируемых государством сейчас продвигает традиционные ценности.

«Таких данных в нашем комитете нет, не знаю, есть ли они у Минкультуры, потому что такие проекты не были обозначены как таковые. Сейчас мы должны обозначить, что относится к традиционным ценностям, а что нет, и тогда мы можем сепарировать, что у нас авангард, а что – традиция. Мы поставили задачу перед Минкультом на отчете министра, что нас интересуют не только цифры, но также аналитика и динамика: продвигаемся мы вперед или нет. Нам нужна аналитика и серьезная научная работа, есть вопросы по литературе… Мы тоже готовимся к тому, чтобы понять роль писателя в современном мире. Страна литературоцентричная, на литературу опирается множество других искусств, и театр, и кинематограф», – резюмировала собеседница НСН.

Ранее, 6 мая, группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской внесла на рассмотрение законопроект, вводящий в законодательство понятие «социально значимый фильм» и меры поддержки таких картин. Согласно документу, социально значимые фильмы – это национальные фильмы, соответствующие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, отражающие, в частности, достижения в области обеспечения национальной безопасности и сохранения исторической памяти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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