ВЦИОМ: Путину доверяют 79,5% россиян
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 15 по 21 апреля 2024 года вырос на 0,5% и составил 79,5%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,7% опрошенных (+0,2% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 31,7% респондентов (+1,7%).
Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (28,5% граждан, +2,9%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (21,1% опрошенных, +0,6%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (9,1% россиян, +0,6%).
Положительно деятельность главы государства оценивают 77,8% россиян (+0,2%), правительства - 54,5% респондентов (+0,5%).
Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru