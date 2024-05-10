Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост главы правительства
10 мая 202403:33
Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства, сообщил в Telegram председатель Думы Вячеслав Володин.
После инаугурации президента кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы. Оно состоится 10 мая.
Мишустин продолжит выполнять свои функции до назначения нового правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru