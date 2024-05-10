Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства, сообщил в Telegram председатель Думы Вячеслав Володин.

Правительство России сложило полномочия

После инаугурации президента кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы. Оно состоится 10 мая.

Мишустин продолжит выполнять свои функции до назначения нового правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры