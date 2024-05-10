Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Список из трех кандидатур на пост главы Счетной палаты направлен президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

Матвиенко: Список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился

«Только что в соответствии с законодательством... подписала и направила президенту... решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», — написала политик.

В число кандидатов вошли глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов, замруководителя контрольного управления Администрации президента Борис Ковальчук, исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова.

В апреле СМИ сообщили, что руководителем палаты может стать первый вице-премьер Андрей Белоусов. Однако позже данные о возможном переходе первого зампреда правительства опровергли, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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