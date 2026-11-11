Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту из Украины на ЧМ

Инцидент произошел 8 ноября в поединке 1/8 финала с россиянином Асланбеком Кодзаевым в боевом самбо в весовой категории до 79 кг.



Врач сборной России вместе с сотрудником команды Грузии оказал украинцу первую помощь.



По итогам турнира Кодзаев завоевал золото. Юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел с 6 по 8 ноября. Сборная России выступала под национальным флагом и выиграла медальный зачет с 18 наградами высшей пробы, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми.



Ранее национальная команда РФ обошла всех на Кубке мира по самбо в Душанбе.

