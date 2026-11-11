Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту из Украины на ЧМ

Врач сборной России оказал помощь украинскому самбисту Владиславу Рудневу. Он потерял сознание после удушающего приема на чемпионате мира в Ташкенте, уточняет РИА Новости Спорт.

Российским самбистам разрешили выступать с флагом и гимном

Инцидент произошел 8 ноября в поединке 1/8 финала с россиянином Асланбеком Кодзаевым в боевом самбо в весовой категории до 79 кг.

Врач сборной России вместе с сотрудником команды Грузии оказал украинцу первую помощь.

По итогам турнира Кодзаев завоевал золото. Юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел с 6 по 8 ноября. Сборная России выступала под национальным флагом и выиграла медальный зачет с 18 наградами высшей пробы, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми.

Ранее национальная команда РФ обошла всех на Кубке мира по самбо в Душанбе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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