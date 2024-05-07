Путин поручил кабмину представить 11 новых нацпроектов

Соответствующее поручение содержится в подписанном главой государства указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В частности, до 1 сентября 2024 года правительству поручено представить на рассмотрение блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства.

Кроме того, кабмину предстоит разработать нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее Путин заявил, что новые национальные проекты должны запустить в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».