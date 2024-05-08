Поддержка семьи и динамичная экономика: Путин обозначил национальные цели-2036
Национальными целями, в частности, признаны сохранение населения и устойчивая экономика, а также поддержка семьи и экологическое благополучие. Для выполнения целей Путин определил ряд важных задач.
Президент РФ Владимир Путин после своей инаугурации подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Национальными целями на этот период объявлены комфортная и безопасная среда для жизни, устойчивая и динамичная экономика, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Также в национальных целях значатся реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной, социально ответственной личности и экологическое благополучие.
Кроме того, национальными целями объявлены технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, социальной сферы и экономики.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Своим указом глава государства установил задачи и ключевые показатели для достижения национальных целей. В частности, необходимо повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году с ростом суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Также необходимо обеспечить увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.
Кроме того, в задачи входит повышение минимального размера оплаты труда более чем вдвое к 2030 году по сравнению с установленным в 2023 году. Отмечается, что сумма должна достигнуть не менее 35 тысяч рублей. Также поставлена задача добиться снижения уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году. В том числе уровень бедности многодетных семей должен снизиться до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.
Глава государства также поручил повысить уровень удовлетворенности участников спецоперации на Украине условиями для переобучения, медицинской реабилитации и трудоустройства к 2030 году. В указе обозначается и необходимость утвердить в 2026 году новые системы оплаты труда работников муниципальных и госорганизаций. Внедрить их поручено с 2027 года для роста доходов бюджетников.
Также к 2030 году необходимо обеспечить, чтобы минимум 70% проектов в сфере культуры, финансируемых государством, продвигали традиционные ценности России.
Среди задач для выполнения национальных целей обозначается увеличение не менее чем до 500 тысяч иностранных граждан, обучающихся в вузах РФ, а также обеспечение граждан России жильем общей площадью не менее 33 «квадратов» на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.
Среди прочего Путин поручил обеспечить подключение к газу в рамках программы социальной газификации не менее чем 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не менее чем трех миллионов домовладений к 2036 году.
Так, для достижения ключевых показателей и целей Путин поручил правительству до 1 сентября представить блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства, а также нацпроекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Эффективная транспортная система», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Указ Путина вступает в силу со дня опубликования. Документом также признается утратившим силу указ о национальных целях от 21 июля 2020 года.
ВЛАСТИ ГОТОВЫ
Член комитета Государственной Думы по ЖКХ Александр Якубовский заявил, что комитет ГД будет работать над новыми задачами вместе с новым правительством. Он отметил, что одно из ключевых направлений, которому было уделено много внимания в указе – это улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жизни в городах.
«Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ будет работать над этой непростой задачей вместе с новым правительством», – сказал он в разговоре с РИА Новости.
По словам депутата, указ президента является программным документом с конкретными целями развития России в долгосрочном периоде и прямым руководством к действию для нового состава кабмина.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инаугурация Путина на новый срок является стартом для изменений на благо России и ее населения. Он также отметил, что перед властями стоит множество задач.
«Вместе мы продолжим улучшать жизнь в стране и Подмосковье, создавать комфортную и безопасную среду, развивать экономику, социальную сферу, образование, здравоохранение, поддерживать наших участников СВО и их семьи», – сказал Воробьев.
Со своей стороны, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после 9 мая Россию ждут приятные и хорошие изменения. Он отметил, что экономика РФ растет, а президент поставил перед кабмином новые задачи.
«Мы идем вперед, у нас экономика растет. Путин поставил новые задачи перед будущим правительством, поблагодарил правительство, которое днем и ночью трудилось», – сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее, 7 мая, Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта. Тогда Путин набрал 87,28% голосов. Предусмотренная Конституцией инаугурация началась в 12:00 мск в Большом Кремлевском дворце и длилась около часа, передает «Радиоточка НСН».
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