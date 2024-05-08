Поддержка семьи и динамичная экономика: Путин обозначил национальные цели-2036

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Своим указом глава государства установил задачи и ключевые показатели для достижения национальных целей. В частности, необходимо повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году с ростом суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Также необходимо обеспечить увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Кроме того, в задачи входит повышение минимального размера оплаты труда более чем вдвое к 2030 году по сравнению с установленным в 2023 году. Отмечается, что сумма должна достигнуть не менее 35 тысяч рублей. Также поставлена задача добиться снижения уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году. В том числе уровень бедности многодетных семей должен снизиться до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

Глава государства также поручил повысить уровень удовлетворенности участников спецоперации на Украине условиями для переобучения, медицинской реабилитации и трудоустройства к 2030 году. В указе обозначается и необходимость утвердить в 2026 году новые системы оплаты труда работников муниципальных и госорганизаций. Внедрить их поручено с 2027 года для роста доходов бюджетников.

Также к 2030 году необходимо обеспечить, чтобы минимум 70% проектов в сфере культуры, финансируемых государством, продвигали традиционные ценности России.

Среди задач для выполнения национальных целей обозначается увеличение не менее чем до 500 тысяч иностранных граждан, обучающихся в вузах РФ, а также обеспечение граждан России жильем общей площадью не менее 33 «квадратов» на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.

Среди прочего Путин поручил обеспечить подключение к газу в рамках программы социальной газификации не менее чем 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не менее чем трех миллионов домовладений к 2036 году.