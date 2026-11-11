Ранее военкор Александр Коц назвал удар ВСУ по порту Усть-Луга «запиской посреднику». Он объяснил, что БПЛА следовали по стандартному маршруту через страны региона.



По словам Журавлева, прибалтийские республики давно участвуют в конфликте на стороне противника. Он считает, что к ним нужно относиться соответствующим образом. По словам политика, нужно наносить превентивные удары по точкам запуска дронов и бить по цехам, где их делают.



Депутат подчеркнул, что это военные цели, а их координаты известны разведке. Парламентарий призвал не «миндальничать» с этими государствами. По его мнению, НАТО не вступится за них из-за их роли в разжигании конфликта.



Ранее писали, что Латвия стала плацдармом по созданию боевых дронов еще в 2020 году.

