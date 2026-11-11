В Госдуме высказались о роли Прибалтики в атаках ВСУ
Депутат Госдумы Алексей Журавлев не сомневается, что украинские дроны летают через Прибалтику и большая часть запускается именно оттуда. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Ранее военкор Александр Коц назвал удар ВСУ по порту Усть-Луга «запиской посреднику». Он объяснил, что БПЛА следовали по стандартному маршруту через страны региона.
По словам Журавлева, прибалтийские республики давно участвуют в конфликте на стороне противника. Он считает, что к ним нужно относиться соответствующим образом. По словам политика, нужно наносить превентивные удары по точкам запуска дронов и бить по цехам, где их делают.
Депутат подчеркнул, что это военные цели, а их координаты известны разведке. Парламентарий призвал не «миндальничать» с этими государствами. По его мнению, НАТО не вступится за них из-за их роли в разжигании конфликта.
Ранее писали, что Латвия стала плацдармом по созданию боевых дронов еще в 2020 году.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нейросеть подтвердила тайный визит Чаплина в Тамбовскую область
- Диетолог предупредила об опасности колы вместо воды
- Евросоюз разрешил размещение своей военной миссии на Украине
- Техноблогер рассказал, какие гаджеты реально подешевеют на 11.11
- Медведев: Второе чтение бюджета РФ пройдет на следующей неделе
- Россиянам назвали самые кассовые отечественные кинофраншизы
- В Госдуме высказались о роли Прибалтики в атаках ВСУ
- Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту из Украины на ЧМ
- «Будут простаивать!»: Дефицит отелей в Казани объяснили пиковыми моментами
- Психолог раскрыла причину одиночества при большом количестве друзей