В Госдуме высказались о роли Прибалтики в атаках ВСУ

Депутат Госдумы Алексей Журавлев не сомневается, что украинские дроны летают через Прибалтику и большая часть запускается именно оттуда. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

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Ранее военкор Александр Коц назвал удар ВСУ по порту Усть-Луга «запиской посреднику». Он объяснил, что БПЛА следовали по стандартному маршруту через страны региона.

По словам Журавлева, прибалтийские республики давно участвуют в конфликте на стороне противника. Он считает, что к ним нужно относиться соответствующим образом. По словам политика, нужно наносить превентивные удары по точкам запуска дронов и бить по цехам, где их делают.

Депутат подчеркнул, что это военные цели, а их координаты известны разведке. Парламентарий призвал не «миндальничать» с этими государствами. По его мнению, НАТО не вступится за них из-за их роли в разжигании конфликта.

Ранее писали, что Латвия стала плацдармом по созданию боевых дронов еще в 2020 году.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВСУПрибалтикаРоссияГосдумаАлексей Журавлев

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