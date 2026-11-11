Нейросеть подтвердила тайный визит Чаплина в Тамбовскую область
Знаменитый актер Чарли Чаплин мог инкогнито посетить тамбовское село Ира в июле 1931 года, хотя официально он никогда не бывал в СССР. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Российскую газету».
К такому выводу пришли энтузиасты после изучения кинохроники визита делегации драматурга Бернарда Шоу. Исследователи обратили внимание на кадры из Госархива кинофотодокументов. На них запечатлен загадочный мужчина, прозванный «человеком в белых брюках».
Незнакомец выделялся на фоне остальных гостей в темной одежде и старался не попадать в объективы камер.
Куратор инициативной группы «Ирская коммуна» Галина Леденева выделила внешнее сходство мужчины с Чаплином: рост, черты лица и характерные движения. Также неизвестный оказался левшой, как и актер. Изображения загрузили в нейросеть, которая идентифицировала гостя как британского исполнителя.
Предполагается, что он мог присоединиться к делегации под именем публициста Чарльза Теннанта. Интерес Чаплина к поездке связывают с дружбой с советскими деятелями культуры и любопытством к коммуне, которую основали реэмигранты из США. Активисты планируют использовать историю для развития туристического бренда региона и уже подали заявку на присвоение селу Ира статуса достопримечательного места.
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