Нейросеть подтвердила тайный визит Чаплина в Тамбовскую область

К такому выводу пришли энтузиасты после изучения кинохроники визита делегации драматурга Бернарда Шоу. Исследователи обратили внимание на кадры из Госархива кинофотодокументов. На них запечатлен загадочный мужчина, прозванный «человеком в белых брюках».



Незнакомец выделялся на фоне остальных гостей в темной одежде и старался не попадать в объективы камер.



Куратор инициативной группы «Ирская коммуна» Галина Леденева выделила внешнее сходство мужчины с Чаплином: рост, черты лица и характерные движения. Также неизвестный оказался левшой, как и актер. Изображения загрузили в нейросеть, которая идентифицировала гостя как британского исполнителя.



Предполагается, что он мог присоединиться к делегации под именем публициста Чарльза Теннанта. Интерес Чаплина к поездке связывают с дружбой с советскими деятелями культуры и любопытством к коммуне, которую основали реэмигранты из США. Активисты планируют использовать историю для развития туристического бренда региона и уже подали заявку на присвоение селу Ира статуса достопримечательного места.

