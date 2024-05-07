Присяга, речь и «нюансы»: Как пройдет инаугурация Путина

Президент, согласно Конституции, в торжественной форме приносит присягу, текст которой записан в Основном законе. На церемонии вступления в должность используются символы президентской власти, в частности, знак президента РФ, штандарт, а также специальный экземпляр Конституции.

Территория Кремля 7 мая будет закрыта для посетителей, пройти туда можно будет лишь по приглашениям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в церемонии инаугурации будут присутствовать «небольшие нюансы».

«В целом церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место», – говорил пресс-секретарь президента.

На церемонии будут присутствовать сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы, а также руководители администрации президента, члены Центральной избирательной комиссии, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса. Также среди приглашенных могут быть, в частности, Герои России, представители основных религиозных конфессий, губернаторы и зарубежные гости. Так, 6 мая сообщалось, что на церемонии будет присутствовать посол Франции.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

За день до своей инаугурации Путин прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабмина и поблагодарил их за работу. Он отметил, что деятельность нынешнего состава правительства начиналась в условиях борьбы с пандемией коронавируса, которая стала сложным испытанием, но которое удалось пройти достойно.

«Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», – сказал президент.