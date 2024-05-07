Присяга, речь и «нюансы»: Как пройдет инаугурация Путина
Церемония инаугурации президента начнется в 12:00 мск. На нее Владимир Путин приедет на обновленном автомобиле Aurus Senat и выступит с речью. Между тем кабмин готовится уйти в отставку, а ВСУ, по данным СМИ, готовят «массированный удар».
Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступит в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта. Тогда Путин набрал 87,28% голосов. Предусмотренная Конституцией инаугурация начнется в 12:00 по московскому времени в Большом Кремлевском дворце.
КАК ПРОЙДЕТ ИНАУГУРАЦИЯ
Торжественная процедура вступления в должность главы государства, предположительно, будет длиться около часа. С ее момента будет отсчитываться новый президентский срок Путина до 2030 года.
Владимир Путин прибудет к Большому Кремлевскому дворцу на автомобиле Aurus Senat. Ранее сообщалось, что этот автомобиль представительского класса был обновлен непосредственно перед инаугурацией. В ходе церемонии глава государства выступит с речью.
Президент, согласно Конституции, в торжественной форме приносит присягу, текст которой записан в Основном законе. На церемонии вступления в должность используются символы президентской власти, в частности, знак президента РФ, штандарт, а также специальный экземпляр Конституции.
Территория Кремля 7 мая будет закрыта для посетителей, пройти туда можно будет лишь по приглашениям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в церемонии инаугурации будут присутствовать «небольшие нюансы».
«В целом церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место», – говорил пресс-секретарь президента.
На церемонии будут присутствовать сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы, а также руководители администрации президента, члены Центральной избирательной комиссии, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса. Также среди приглашенных могут быть, в частности, Герои России, представители основных религиозных конфессий, губернаторы и зарубежные гости. Так, 6 мая сообщалось, что на церемонии будет присутствовать посол Франции.
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
За день до своей инаугурации Путин прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабмина и поблагодарил их за работу. Он отметил, что деятельность нынешнего состава правительства начиналась в условиях борьбы с пандемией коронавируса, которая стала сложным испытанием, но которое удалось пройти достойно.
«Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», – сказал президент.
Кроме того, в ходе встречи глава государства отметил, что в 2022 году России пришлось принять экстраординарные меры для защиты жителей Донбасса. Он подчеркнул, что люди, живущие в новых российских регионах, всегда считали РФ исторической родиной, а она считала этих людей своими.
Путин добавил, что по всем направлениям работы правительства удалось достичь весомых результатов и набрать хороший темп развития. Президент напомнил, что формирование нового правительства пройдет в самое ближайшее время.
Со своей стороны, глава правительства Михаил Мишустин указал, что западные санкции мобилизовали всех членов кабмина. Он также поблагодарил Путина за доверие и внимание.
Так, после инаугурации президента правительство по закону уйдет в отставку, его члены перейдут в статус исполняющих обязанности. Кабмин во главе с Мишустиным работал с 16 января 2020 года.
Тем временем Госдума приняла постановление об отмене пленарных заседаний, которые должны были пройти 7, 8, 15 и 16 мая. Документом также устанавливается, что дополнительные заседания пройдут 10 и 13 мая. ТАСС со ссылкой на источник в палате сообщал, что 10 мая ГД может утвердить премьер-министра в случае получения представления от президента.
Согласно регламенту, Госдума также утверждает заместителей премьера и нескольких министров. Отдельный порядок предусмотрен для пяти министерств: назначать руководителей МВД, МЧС, МИДа, Минобороны и Минюста глава государства будет после консультаций с Совфедом, напоминает «Российская газета».
Сенатор Людмила Нарусова 6 мая заявила НСН, что не в курсе кандидатур - их пока знает только Владимир Путин.
ПРОВОКАЦИИ УКРАИНЫ
В преддверии инаугурации Путина СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить «массированный удар» с 6:00 мск 7 мая. Согласно данным, в ходе него могут быть использованы 50 дронов и «десяток» дальнобойных ракет.
«Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели», – говорится в сообщении.
Указывается, что это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Киева».
До этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в социальной сети X пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Следом за послом пост с таким намеком опубликовал и постпред Украины при ООН Сергей Кислица. В соцсети Х он выложил список «шести основных типов мостов на 2024 год».
Между тем Генштаб РФ по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений планируется отработать, в частности, «вопросы применения нестратегического ядерного оружия». Учения будут проводить в ответ на провокационные заявления и угрозы официальных лиц Запада, передает «Радиоточка НСН».
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