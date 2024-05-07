Правительство России сложило полномочия

Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства РФ перед вновь избранным президентом России.

Руководство Администрации президента РФ сложило полномочия

После сложения полномочий российское правительство по поручению президента продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта.

За день до своей инаугурации Путин встретился с членами кабмина и поблагодарил их за работу, напоминает RT. Глава государства отметил, что кабмином было сделано очень много «для организации соответствующей работы и в сфере экономики», несмотря на бесконечное количество санкций со стороны Запада.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ПолномочияПравительство РоссииМихаил Мишустин

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