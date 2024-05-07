Правительство России сложило полномочия

После сложения полномочий российское правительство по поручению президента продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта.

За день до своей инаугурации Путин встретился с членами кабмина и поблагодарил их за работу, напоминает RT. Глава государства отметил, что кабмином было сделано очень много «для организации соответствующей работы и в сфере экономики», несмотря на бесконечное количество санкций со стороны Запада.

