Правительство России сложило полномочия
Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства РФ перед вновь избранным президентом России.
После сложения полномочий российское правительство по поручению президента продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.
Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта.
За день до своей инаугурации Путин встретился с членами кабмина и поблагодарил их за работу, напоминает RT. Глава государства отметил, что кабмином было сделано очень много «для организации соответствующей работы и в сфере экономики», несмотря на бесконечное количество санкций со стороны Запада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru