Психолог раскрыла причину одиночества при большом количестве друзей

Профессор психологии Стояна Нацева заявила, что количество социальных контактов не всегда спасает от одиночества. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

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По ее словам, одна из главных причин связана с привычкой показывать окружающим только «глянцевую» часть себя. Человек может быть душой компании, постоянно ходить на встречи и при этом никому не рассказывать, что действительно происходит у него внутри.

Такая стратегия ведет к одиночеству, когда он остается один на один со своими переживаниями и тревогами.

Нацева уточнила, что веселый, успешный и отзывчивый человек, скрывающий страхи, растерянность, обиду или желание попросить о помощи, сам лишает себя эмоциональной близости.

Так он не позволяет отношениям становиться глубокими. В этом случае вместо дружбы остается лишь совместное времяпрепровождение с разговорами о работе и новостях, но не о том, что действительно беспокоит.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова объяснила, как не впасть в опасное одиночество.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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