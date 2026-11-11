Психолог раскрыла причину одиночества при большом количестве друзей
Профессор психологии Стояна Нацева заявила, что количество социальных контактов не всегда спасает от одиночества. Об этом она рассказала «Ленте.ру».
По ее словам, одна из главных причин связана с привычкой показывать окружающим только «глянцевую» часть себя. Человек может быть душой компании, постоянно ходить на встречи и при этом никому не рассказывать, что действительно происходит у него внутри.
Такая стратегия ведет к одиночеству, когда он остается один на один со своими переживаниями и тревогами.
Нацева уточнила, что веселый, успешный и отзывчивый человек, скрывающий страхи, растерянность, обиду или желание попросить о помощи, сам лишает себя эмоциональной близости.
Так он не позволяет отношениям становиться глубокими. В этом случае вместо дружбы остается лишь совместное времяпрепровождение с разговорами о работе и новостях, но не о том, что действительно беспокоит.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова объяснила, как не впасть в опасное одиночество.
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