Психолог раскрыла причину одиночества при большом количестве друзей

По ее словам, одна из главных причин связана с привычкой показывать окружающим только «глянцевую» часть себя. Человек может быть душой компании, постоянно ходить на встречи и при этом никому не рассказывать, что действительно происходит у него внутри.



Такая стратегия ведет к одиночеству, когда он остается один на один со своими переживаниями и тревогами.



Нацева уточнила, что веселый, успешный и отзывчивый человек, скрывающий страхи, растерянность, обиду или желание попросить о помощи, сам лишает себя эмоциональной близости.



Так он не позволяет отношениям становиться глубокими. В этом случае вместо дружбы остается лишь совместное времяпрепровождение с разговорами о работе и новостях, но не о том, что действительно беспокоит.



Ранее семейный психолог Наталья Панфилова объяснила, как не впасть в опасное одиночество.

