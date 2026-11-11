Медведев: Второе чтение бюджета РФ пройдет на следующей неделе

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что работа над бюджетом РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов подходит к концу. Второе чтение законопроекта пройдет на следующей неделе. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2027-2029 годы

Он уточнил, что на недавней встрече обсудили подготовку поправок. По его словам, здесь важно сохранить статьи расходов по основным направлениям «Народной программы», определить, на какие из них требуется дополнительное средства, и найти их.

Медведев поручил фракции в Госдуме обеспечить принятие поправок во втором чтении профильного законопроекта.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета.

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
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