Медведев: Второе чтение бюджета РФ пройдет на следующей неделе

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что работа над бюджетом РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов подходит к концу. Второе чтение законопроекта пройдет на следующей неделе. Об этом он сообщил в своих соцсетях.