Звягинцев, «Жизнь» или «Отечество»: Кто получит главную награду в Каннах
79-й Каннский кинофестиваль завершится 23 мая.
ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОБЕДУ
В конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2026 году участвовали 22 полнометражных фильма. Мероприятие проходит в кинематографической столице Лазурного берега в этом году с 12 по 23 мая. Жюри работает «при закрытых дверях», и обсуждения могут завершиться непосредственно перед началом церемонии вручения награды.
По мнению рецензентов французской прессы, наибольшие шансы получить главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», есть сразу у четырех картин. Речь о ленте французской постановщицы Шарлин Буржуа-Такке «Жизнь женщины», «Горьком Рождестве» испанского режиссера Педро Альмодовара и об «Отечестве» польского мастера Павла Павликовского.
При этом среди претендентов на победу в Каннах в этом году и картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Именно эти ленты получили высший балл (три звезды) у пяти из восьми ведущих рецензентов фестиваля, составивших собственный шорт-лист, пишет ТАСС.
При этом главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью НСН заметила, что большинство картин в программе показа основного конкурса Каннского кинофестиваля вызывают недоумение.
«Первая половина оказалась разочаровывающей. Каждый день, пока смотришь по три-четыре фильма, возникают вопросы, почему они вообще попали в конкурс. Я не могу сказать, что это плохое кино, оно качественное, хорошее, но не "каннский" уровень. Очень много французского кино. Практически каждый фильм начинается титрами при поддержке либо французских каналов, либо французских студий. Когда мы говорим про гранд-фестиваль, где обязательно фигурирует слово "международный", хотелось бы увидеть какой-то срез развития мирового кинопроцесса», - рассказала она.
Между тем, по словам Ромодановской, самым обсуждаемым фильмом в Каннах в этом году оказалась картина «Отечество».
«Все картины фестиваля вызывают интерес, но пока самым обсуждаемым фильмом остается "Отечество" Павла Павликовского. Для этого много оснований: Сандра Хюллер в главной роли, фигура главного героя — Томаса Манна. Павликовский — режиссер, который неоднократно участвовал в фестивалях и получал призы. Это большая фигура в мировом кинематографе. Сама работа получила неоднозначные оценки среди критиков. Кто-то считает, что она является одной из лучших в карьере, но есть также мнение, что кино получилось слишком гладкое, "техничное". Я бы с этим не согласилась», - отметила главный редактор «ПрофиСинема».
«МИНОТАВР» И ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ ОВАЦИИ
Премьера фильма Андрея Звягинцева в Каннах состоялась 19 мая. Это первая за почти десять лет картина российского режиссера.
«Минотавр» представляет из себя вольный ремейк эротического триллера Клода Шаброля «Неверная жена» 1969 года. В центре сюжета новой ленты история бизнесмена, который узнает об измене жены, когда готовится массово сократить штат сотрудников. «Минотавра» Звягинцев снимал в Риге на деньги западных продюсеров.
«Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, Германии и Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке», - заявил режиссер по-русски после показа ленты.
Премьера «Минотавра» на Каннском кинофестивале-2026 завершилась десятиминутными овациями. К слову, оскароносному фильму «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в 2024 году в Каннах аплодировали меньше — семь с половиной минут. Два года назад эта картина была удостоена «Золотой пальмовой ветви» в Каннах.
Народный артист России, режиссер Александр Сокуров в беседе с НСН говорил, что «Минотавр» в Каннах должен быть оценен по достоинству, но судьба картины в России остается загадкой.
«Андрей Звягинцев — настоящий большой режиссер, все ждут художественного результата, а не какой-то политической акции. Андрей всегда старается работать именно на художественный результат, ради этого. Я надеюсь, что на показах его работ в России не поставлен крест, время все поставит на свои места. И я надеюсь, что все вернется к нормальному взаимоотношению государства и кинематографистов. Будем надеяться на то, что Андрей получит оценку, которая достойна его дарования. Бог в помощь ему», - сказал Сокуров.
ЗВЯГИНЦЕВ В КАННАХ
«Минотавр» — не первая картина Андрея Звягинцева в Каннах. Так, в 2017 году он представил на Каннском кинофестивале фильм «Нелюбовь», за который получил приз жюри. Эта лента также была номинирована на «Оскар». Кроме того, в фильмографии российского режиссера лента «Левиафан» (2014) с «Пальмовой ветвью» за сценарий и картина «Елена» (2011), получившая специальный приз жюри программы «Особый взгляд» в Каннах.
Нина Ромодановская в разговоре с НСН заметила, что интерес к происходящему в России по-прежнему сохраняется за рубежом.
«Интерес к российским реалиям никогда и не пропадал, особенно сейчас. Чем больше мы закрываемся от мира, тем больший интерес вызываем. Вместе с тем любой фильм основного конкурса может претендовать на награду, а основные конкуренты "Минотавра" — все фильмы основного конкурса, а их 20», - сказала главный редактор «ПрофиСинема».
Ранее режиссер Степан Бурнашев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему якутское кино интересует и зрителей, и участников европейских кинорынков.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Звягинцев, «Жизнь» или «Отечество»: Кто получит главную награду в Каннах
- Золотарев заявил о кризисе во всех кинопрофессиях, а не только у сценаристов
- В Уганде выявили три новых случая заражения лихорадкой Эбола
- В США умер автор хита «It Takes Two» Роб Бейс
- Мирошник: ВСУ атакуют дронами место трагедии в ЛНР, где идут спасательные работы
- Степашин дал оценку современной сатире в России
- Мостовой поддержал решение сына Плющенко выступать за сборную Азербайджана
- Starship взорвался после приводнения в Мексиканском заливе
- Глава «ON Лейбла» призвала к авгументированной критике после резких слов Савичевой
- МО: Силы ПВО уничтожили 800 БПЛА и 8 авиационных бомб ВСУ