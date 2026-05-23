Звягинцев, «Жизнь» или «Отечество»: Кто получит главную награду в Каннах

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОБЕДУ

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2026 году участвовали 22 полнометражных фильма. Мероприятие проходит в кинематографической столице Лазурного берега в этом году с 12 по 23 мая. Жюри работает «при закрытых дверях», и обсуждения могут завершиться непосредственно перед началом церемонии вручения награды.

По мнению рецензентов французской прессы, наибольшие шансы получить главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», есть сразу у четырех картин. Речь о ленте французской постановщицы Шарлин Буржуа-Такке «Жизнь женщины», «Горьком Рождестве» испанского режиссера Педро Альмодовара и об «Отечестве» польского мастера Павла Павликовского.