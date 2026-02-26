Режиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля

Корейский режиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля в 2026 году. Об этом говорится в сообщении организаторов смотра.

Удачи, веселья, Вербински: Берлинский кинофестиваль «взбодрили» комедией о борьбе с ИИ

«Всемирно известный режиссер, сценарист и продюсер из Республики Корея Пак Чхан Ук будет председателем жюри полнометражных фильмов на 79-м Каннском кинофестивале», - указали организаторы.

Это станет первым подобным случаем для корейского кино. Кинематографиста отметили за глубину его картин, смелость сценариев и стиля.

Каннский кинофестиваль пройдет во Франции 12-23 мая.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КиноКаннский КинофестивальРежиссер

