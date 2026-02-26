Режиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля
26 февраля 202612:52
Корейский режиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля в 2026 году. Об этом говорится в сообщении организаторов смотра.
«Всемирно известный режиссер, сценарист и продюсер из Республики Корея Пак Чхан Ук будет председателем жюри полнометражных фильмов на 79-м Каннском кинофестивале», - указали организаторы.
Это станет первым подобным случаем для корейского кино. Кинематографиста отметили за глубину его картин, смелость сценариев и стиля.
Каннский кинофестиваль пройдет во Франции 12-23 мая.
Горячие новости
- Объявлены номинанты на премию «Ника» за 2025 год
- Генерал Болдырев назвал выгоду Пашиняна от присутствия РФ в Гюмри
- Европейским автогигантам пророчат крах из-за Китая в ближайшие 5 лет
- Песков: МИД России до сих пор не сформулировал позицию по Совету мира
- Песков: Дефицит бюджета есть, но это текущие сложности
- Режиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля
- Глава МИД Грузии объяснила отказ от санкций против России
- Более 30% россиян испытывают хронический стресс на работе
- В РФ утвердят перечень музыкальных и художественных произведений для детсадов
- «Токсики» и абьюзеры: Психолог назвала «ред флаги» конфликтов на работе