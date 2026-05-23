В Каннах вручили награду за лучшую собачью роль
На Каннском международном кинофестивале вручили награду за лучшую собачью роль. Об этом сообщает издание «Variety».
Церемония вручения прошла накануне. По данным источника, премию Каннского кинофестиваля получила Тормента Мария, которая снялась в чилийском фильме «La Perra» в роли Юри. Известно, что для картины режиссер Доминга Сотомайор нашла собаку в приюте для бездомных животных. Теперь обладательница пальмовой ветви Каннского кинофестиваля живет дома у одного из членов съемочной группы картины, передает издание.
Лента «La Perra» была показана в программе «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля-2026. По сюжету фильма одинокая женщина, живущая на удаленном острове, находит бездомного щенка, и у нее пробуждается тоска по материнству.
На Каннском кинофестивале ежегодно вручается награда «Palm Dog» за лучшую роль собаки в кино. «Palm Dog Award» были удостоены бордер-колли Месси из «Анатомии падения» и Бренди из «Однажды... в Голливуде». В последнем случае на церемонию вручения лично пришел режиссер картины Квентин Тарантино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью НСН заметила, что многие картины являются качественным продуктом на фестивале, но они не показывают тенденции развития мирового проката, поэтому гранд-фестиваль в Каннах пока породил множество вопросов к организаторам.
