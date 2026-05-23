В Каннах вручили награду за лучшую собачью роль

Лента «La Perra» была показана в программе «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля-2026. По сюжету фильма одинокая женщина, живущая на удаленном острове, находит бездомного щенка, и у нее пробуждается тоска по материнству.

На Каннском кинофестивале ежегодно вручается награда «Palm Dog» за лучшую роль собаки в кино. «Palm Dog Award» были удостоены бордер-колли Месси из «Анатомии падения» и Бренди из «Однажды... в Голливуде». В последнем случае на церемонию вручения лично пришел режиссер картины Квентин Тарантино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью НСН заметила, что многие картины являются качественным продуктом на фестивале, но они не показывают тенденции развития мирового проката, поэтому гранд-фестиваль в Каннах пока породил множество вопросов к организаторам.

