Питер Джексон возмутил внешностью: О чем говорят в кулуарах Каннского кинофестиваля
Лена Ленина рассказала НСН, что готова поделиться с режиссером «Властелина колец» контактом своего стилиста по волосам.
Писательница и предпринимательница Лена Ленина, посетившая церемонию открытия Каннского кинофестиваля, в интервью НСН с Лазурного берега рассказала, что в этом году мероприятие приобрело небывалый азиатский колорит. Также повсюду можно услышать русскую речь, но российским режиссерам в кулуарах уделяют не так уж и много внимания.
Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Торжественную церемонию открытия кинофестиваля предваряла красная дорожка, на которой были замечены Деми Мур, Хайди Клум, Джейн Фонда, Элайджа Вуд и другие звезды, а также россиянка Лена Ленина. Она отметила, что в рамках церемонии открытия киносмотра прозвучало множество заявлений социального характера.
«На дорожке было много фантастических платьев, но, на мой взгляд, маловато звезд, хотя я была вполне довольна лицезреть двух красавиц – Деми Мур и Джейн Фонда. Они в своем возрасте выглядят фантастически и всем дадут фору - очень энергичные. Я не очень хорошо узнаю в лицо американских звезд, вчера меня удивил один мужчина с отвратительной прической. Я даже хотела дать ему контакт своего стилиста по волосам. Это оказался Питер Джексон, режиссер «Властелина колец» и кучи роскошных фантастических фильмов мирового уровня. В этом году он получил на церемонии почетную Пальмовую ветвь. Несмотря на то, что у него отвратительная прическа, он оказался очаровательным человеком, сказал очень смешную речь. В целом на церемонии было много заявлений социального характера про толерантность и равенство проблемы в жизни, которые кино должно смело поднимать», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, в 2026 году Каннский кинофестиваль приобрел особый азиатский колорит.
«На церемонии открытия было много азиатских звезд – китайских, японских блогеров. Такое ощущение, что восток открыл для себя Каннский кинофестиваль, и поэтому цены взлетели до небес. Отель дешевле, чем за 2500 евро за ночь не найти. Цены на все, что вокруг Каннского кинофестиваля, очень высокие. То ли инфляция с экономическим кризисом, то ли неожиданный ажиотаж со стороны азиатских звезд. Такое новое дыхание у Каннского кинофестиваля», - отметила Ленина.
Писательница и предпринимательница также добавила, что нередко российские телеведущие остаются незамеченными на церемонии открытия фестиваля, самой Лениной выделиться помогают ее необычные прически.
«В кулуарах фестиваля о Виктории Боне не говорят вообще, ее тут никто не знает в лицо. Наши звезды, что Ксения Собчак, что Виктория Боня, к сожалению, проходят не слишком замеченными на дорожке. Жалко, хотелось бы, чтобы на них обращали больше внимания, потому что девочки стараются, всегда очень красиво, стильно одеваются. Но всегда очень сложно выделиться, много людей. В этом году Виктория, по-моему, сломала ногу, так что желаем ей скорейшего выздоровления. В Каннах повсюду много русской речи», - заявила собеседница НСН.
По ее словам, в целом в кулуарах смотра не уделяют чрезмерного внимания российским актерам и режиссерам.
«В Каннах не говорят о российских режиссерах. Видимо, сейчас такое политическое время, что россиянам очень трудно пробиваться. Я каждый раз совершаю огромный подвиг, чтобы представлять Россию. Считаю своим долгом помогать начинающим российским модельерам. Им в отсутствие больших бюджетов сложно конкурировать с мировыми домами моды. Сотрудничество со мной - одна из немногих возможностей показать свои гениальные творения на весь мир. Потому что 4,5 тысячи фотографов, регулярно аккредитованных на Каннский кинофестиваль, - лучшая витрина, о которой можно мечтать. В этом году я снова представляю двух российских начинающих модельеров. Надеюсь, благодаря этому они получат свою долю славы и смогут сделать карьеру на этом прекрасном трамплине. В качестве стилиста по волосам в этом году со мной вновь работает чемпион мира по парикмахерскому искусству из Армении Седрак Гамбарян. Думаю, прически этого года будут еще более интересными, чем в прошлом году», - добавила Ленина.
Ранее сообщалось, что компания Art Pictures Distribution представит международным байерам на кинорынке March du Film в Каннах новые российские проекты, среди которых «Хоттабыч», «Альпийская баллада», «Варвара-краса», «Спящая красавица», «Пропасть», анимационный фильм «Приключения мамонтенка» Александра Войтинского и новую экранизацию «Буратино», напоминает «Радиоточка НСН».
