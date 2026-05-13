Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Торжественную церемонию открытия кинофестиваля предваряла красная дорожка, на которой были замечены Деми Мур, Хайди Клум, Джейн Фонда, Элайджа Вуд и другие звезды, а также россиянка Лена Ленина. Она отметила, что в рамках церемонии открытия киносмотра прозвучало множество заявлений социального характера.

«На дорожке было много фантастических платьев, но, на мой взгляд, маловато звезд, хотя я была вполне довольна лицезреть двух красавиц – Деми Мур и Джейн Фонда. Они в своем возрасте выглядят фантастически и всем дадут фору - очень энергичные. Я не очень хорошо узнаю в лицо американских звезд, вчера меня удивил один мужчина с отвратительной прической. Я даже хотела дать ему контакт своего стилиста по волосам. Это оказался Питер Джексон, режиссер «Властелина колец» и кучи роскошных фантастических фильмов мирового уровня. В этом году он получил на церемонии почетную Пальмовую ветвь. Несмотря на то, что у него отвратительная прическа, он оказался очаровательным человеком, сказал очень смешную речь. В целом на церемонии было много заявлений социального характера про толерантность и равенство проблемы в жизни, которые кино должно смело поднимать», - рассказала она.

По словам собеседницы НСН, в 2026 году Каннский кинофестиваль приобрел особый азиатский колорит.

«На церемонии открытия было много азиатских звезд – китайских, японских блогеров. Такое ощущение, что восток открыл для себя Каннский кинофестиваль, и поэтому цены взлетели до небес. Отель дешевле, чем за 2500 евро за ночь не найти. Цены на все, что вокруг Каннского кинофестиваля, очень высокие. То ли инфляция с экономическим кризисом, то ли неожиданный ажиотаж со стороны азиатских звезд. Такое новое дыхание у Каннского кинофестиваля», - отметила Ленина.