Мостовой поддержал решение сына Плющенко выступать за сборную Азербайджана

Экс‑футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход 13‑летнего Александра Плющенко — сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — в сборную Азербайджана.

Тарасова отреагировала на смену спортивного гражданства сыном Плющенко

Мостовой, который вместе с Плющенко‑старшим выступал за любительскую хоккейную команду «Ледяные волки», однозначно поддержал юного спортсмена.

Ранее стало известно, что Александр Плющенко на пять лет получил спортивное гражданство Азербайджана.

«Конечно, я полностью его поддерживаю. Не вижу здесь ничего такого плохого», - цитирует Мостового ТАСС.

Александр Плющенко — сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — с детства занимается фигурным катанием. Он тренируется в академии «Ангелы Плющенко», участвует в ледовых шоу и телепроектах. В социальных сетях мальчик известен под прозвищем Гном Гномыч, а его аккаунты насчитывают миллионы подписчиков.

Ранее серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова связала переход сына Плющенко под флаг Азербайджана с конкуренцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Фигурное КатаниеФигуристыСпортСпортсменыЕвгений Плющенко

Горячие новости

Все новости

партнеры