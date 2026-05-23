Мостовой поддержал решение сына Плющенко выступать за сборную Азербайджана
Экс‑футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход 13‑летнего Александра Плющенко — сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — в сборную Азербайджана.
Мостовой, который вместе с Плющенко‑старшим выступал за любительскую хоккейную команду «Ледяные волки», однозначно поддержал юного спортсмена.
Ранее стало известно, что Александр Плющенко на пять лет получил спортивное гражданство Азербайджана.
«Конечно, я полностью его поддерживаю. Не вижу здесь ничего такого плохого», - цитирует Мостового ТАСС.
Александр Плющенко — сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — с детства занимается фигурным катанием. Он тренируется в академии «Ангелы Плющенко», участвует в ледовых шоу и телепроектах. В социальных сетях мальчик известен под прозвищем Гном Гномыч, а его аккаунты насчитывают миллионы подписчиков.
Ранее серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова связала переход сына Плющенко под флаг Азербайджана с конкуренцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
