Семиминутные овации и провал Серебренникова: Чем запомнится фестиваль в Каннах

Между тем, российский кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН заметил, что эта награда не гарантирует путь к славе создателям картины.

«Формально в ее биографии это будет красивая птичка, а дальше все будет зависеть от случая и дарования. Конечно, для молодых людей каждый раз, когда на них обращают внимание, имеет огромное эмоциональное значение, но ни одна премия Голливуда не давала гарантий успеха дебютантам или известным кинематографистам, тем более премия Каннского фестиваля», - объяснил он.

При этом знаменитый режиссер высоко оценивает российский короткий метр, но считает, что на развитие дебютного кино выделяют мало денег.

«Российское короткометражное кино всегда было смелым и сильным, но, к сожалению, оно встречало всегда недоверие цензуры. У молодых российских режиссеров количество великолепных и убедительных работ в короткометражном кино очень велико. Многие курсовые и дипломные работы блестяще выглядят на экране. Денег на развитие дебютного кино в стране мало, серьезной работы с таким кино в стране нет. Вместе с тем способных людей в короткометражном кино в России очень много», - добавил Сокуров.