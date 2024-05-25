Семиминутные овации и провал Серебренникова: Чем запомнится фестиваль в Каннах
Сегодня в Каннах завершится очередной международный кинофестиваль, на котором уже успел блеснуть российский актер Юра Борисов и «провалиться» режиссер Кирилл Серебренников.
В этом году на Каннском кинофестивале некоторые участники из фаворитов «переквалифицировались» в аутсайдеров. Однако другие знаменитости, в том числе и российские, наоборот неожиданного превратились в настоящих звезд Канн, благодаря не только своему таланту, но даже прическе и нарядам.
ФАВОРИТЫ
25 мая в Каннах завершится 77-й Международный кинофестиваль, который стартовал 14 мая. Сегодня будут объявлены победители — счастливые обладатели знаменитой «Пальмовой ветви».
Среди фаворитов конкурса назывались фильмы «Виды доброты» грека Йоргоса Лантимоса, «Партенопа» итальянца Паоло Соррентино, «Мегалополис» американца Фрэнсиса Форда Копполы и «Анора» режиссера из США Шона Бейкера с нашумевшим в Каннах российским актером Юрием Борисовым.
На Лазурном береге уже также назвали победителей в секции «La Cinef» для студентов киношкол, второе место в которой занял фильм «Из окна сквозь стену» Аси Сегалович. По информации СМИ, она сняла картину в России вместе с выпускником Московской школы кино (МШК), оператором Никитой Сысоевым, главные роли в фильме исполнили россияне. При этом девушка представляет на конкурсе Колумбийский университет США.
Между тем, российский кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН заметил, что эта награда не гарантирует путь к славе создателям картины.
«Формально в ее биографии это будет красивая птичка, а дальше все будет зависеть от случая и дарования. Конечно, для молодых людей каждый раз, когда на них обращают внимание, имеет огромное эмоциональное значение, но ни одна премия Голливуда не давала гарантий успеха дебютантам или известным кинематографистам, тем более премия Каннского фестиваля», - объяснил он.
При этом знаменитый режиссер высоко оценивает российский короткий метр, но считает, что на развитие дебютного кино выделяют мало денег.
«Российское короткометражное кино всегда было смелым и сильным, но, к сожалению, оно встречало всегда недоверие цензуры. У молодых российских режиссеров количество великолепных и убедительных работ в короткометражном кино очень велико. Многие курсовые и дипломные работы блестяще выглядят на экране. Денег на развитие дебютного кино в стране мало, серьезной работы с таким кино в стране нет. Вместе с тем способных людей в короткометражном кино в России очень много», - добавил Сокуров.
АУТСАЙДЕРЫ
По предварительным данным, жюри уже оценили фильм «Парфенопа» и работу португальского режиссера Мигела Гомеша «Большое путешествие».
Однако на фильм Соррентино уже успели обрушить шквал упреков в «объективации» женской природы, хотя в картине скорее речь идет больше о фетишизации. Это, видимо, и оттолкнуло многих критиков, которые выставили итальянскому режиссеру одну из самых низких оценок в международном рейтинге, в то время как откровенная визуальная эксплуатация фактуры нью-йоркских стриптиз-клубов не помешала жюри выдвинуть на первое место фильм «Анора».
Среди аутсайдеров критики также назвали фильм француза Кристофа Оноре «Мой Марчелло». В нем присутствует много трогательных и остроумных моментов, но по-настоящему оценить их могут в основном те, кто хорошо знаком с его контекстом, поэтому для остальных зрителей картина может показаться надуманной и вычурной.
К худшим также отнесли бразильский фильм Карима Айнуза «Мотель "Дестино"», в начальных титрах которого неслучайно содержится предупреждение о травмирующих сетчатку глаза цветосветовых эффектах.
19 мая на фестивале состоялась премьера фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», которому пророчили успех. На этот показ даже приехала журналистка Ксения Собчак, назвав картину его самой лучшей работой.
«На мой скромный взгляд — лучший фильм Кирилла Серебренникова. Уже много минут аплодируют все. Молодой Лимонов — просто невероятная удача. Фильм очень сильный. Теперь уже, глядя в прошлое, понимаешь, что "Лето" был будто "разогревом" перед этой работой», - написала она в своих соцсетях.
Однако и российские, и западные критики назвали его «неубедительным и фальшивым». Издание Variety объявило фильм Серебренникова «нарочито неубедительной мифологизацией» беспорядочной жизни писателя. А, по мнению The Hollywood Reporter, хорошая игра Уишоу не помогла «сгладить углы в этой истории и создать законченный перформанс».
Кинорежиссер Алексей Герман-младший также считает, что такая реакция существенно уменьшает шансы фильма получить «Золотую пальмовую ветвь».
«Личность Лимонова сыграет минимальную роль для жюри. При всем уважении к Лимонову и его прозе, я думаю, что далеко не все члены жюри читали его и в принципе знают о существовании такого писателя. Причем Лимонов жил во Франции, его произведения выходили там достаточно широко, тем не менее, он все-таки недостаточно известен в мире», - добавил он в интервью НСН.
СЕМИМИНУТНЫЕ ОВАЦИИ
Однако другим соотечественникам Кирилла Серебренникова все же удалось добиться успехов в Каннах. Так, после премьеры фильма «Анора» российским актерам Юрию Борисову и Марку Эйдельштейну, сыгравшим в этой картине, зал стоя аплодировал больше семи минут.
Работа американца Бейкера рассказывает о свадьбе бруклинской стриптизерши и сына российского олигарха, чьи родители выступили против этого союза. Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская считает, что Борисов и Эйдельштейн органично вписались в нее.
«Борисов с "Купе номер шесть" уже ходил по красной дорожке Канн, это для него не новый опыт. При этом и Эйдельштейн, и Юра очень органично вписались в фильм Бейкера. Когда Борисов играл в "Купе номер шесть", это было интересным разрывом между типажом и его самоощущением. Здесь тоже это частично есть, Бейкер пытается показать, что человек с внешностью гопника не обязательно гопник», - объяснила она в беседе с НСН.
В свою очередь сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что Юрий Борисов уже является суперзвездой, которому подвластна любая роль, а молодой артист Марк Эйдельштейн имеет все шансы повторить столь же успешный путь.
«В проекте "Сто лет тому вперед" я работал с этими актерами в препродакшне, они оба классные. Марк — совсем молодой парень, он не так давно пришел в кино, несмотря на свою фильмографию. Он еще до конца сам не понимает, что может, потому что у него богатый инструментарий. Сейчас это звезда, а будет суперзвезда. Юра — это уже состоявшаяся суперзвезда. На мой взгляд, у нас нет другого такого артиста, который может сыграть все: и Пушкина, и злодея из "Сто лет тому вперед". Это глубокий артист, который максимально серьезно подходит к выбору роли», - рассказал он.
МНЕНИЕ ЛЕНИНО
В течение всего Каннского фестиваля в этом году о том, что там происходит НСН рассказывала российская предпринимательница, писательница Лена Ленина. Она почти 20 лет посещает это мероприятие.
Светская львица уже поведала о забастовках работников фестиваля из-за маленьких зарплат, а также о харассменте, скрывающемся за «блестящей обложкой» Канн. На этот раз Ленина рассказала НСН, что международный кинофестиваль — это не только приятные фильмы.
«Мне хотелось бы отметить премьеру фильма "Горизонты" Кевина Костнера (американский режиссер — прим. НСН). Он впервые за последние 20 лет попробовал себя в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли. Говорят, он очень сильно верит в успех этой картины. Овации на фестивале подтвердили его надежды. При этом я посмотрела один фильм, который меня расстроил, потому что он рассказывал о таких извращениях, как секты и каннибализм. Так что фильмы на Каннском фестивале не всегда веселые. Каждый раз, когда я захожу в зал, то рискую из-за слишком большой заметности моих высоких причесок не иметь возможности выйти в процессе просмотра, но меня успокаивает, что этот страшный фильм про каннибалов мы смотрели вместе с Деми Мур и Евой Лонгория. Они тоже мужественно терпели, но как бы то ни было, каждый поход в зал на Каннском фестивале — это риск, что фильм будет не смешной и придется рыдать», - заметила светская львица.
Она также поведала о «собачьей жизни» в Каннах.
«Деми Мур приехала не одна, а со своей крошечной чихуахуашкой Пилаф. Это маленькое рыжее чудо, которое она взяла из приюта. Они неразлучны, Пилаф следует за ней повсюду, но на дорожку ее не пустили, так же, как и мою йоркшерицу Леопольду. Я тоже с большим трудом с ней расстаюсь, поэтому сделала официальный запрос в протокол Каннского фестиваля и получила ответ: "Если ваша собака обучена поиску взрывчатых веществ, мы можем ее аккредитовать"», – заключила писательница.
Ранее Лена Ленина заявила, что покинула Каннский кинофестиваль «гламурной чемпионкой», восхитив красную дорожку изысканными платьями и прическами.
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