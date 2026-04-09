«Дух захватывает!»: Кинокритик о перспективах «Минотавра» Звягинцева в Каннах
«Минотавр» Андрея Звягинцева сможет претендовать на награды на Каннском кинофестивале наряду с другими картинами, его нельзя назвать исключительным фаворитом, сказала НСН Нина Ромодановская.
В 2026 году на Каннском кинофестивале представлена многообещающая программа, «Минотавр» Андрея Звягинцева не затеряется среди конкурентов, но политический подтекст не даст ему никаких преимуществ. Об этом НСН заявила главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в основную программу Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы фестиваля. Картину описывают как «интимную драму, вплетенную в контекст современной России». Ромодановская назвала многообещающей программу Каннского кинофестиваля в 2026 году.
«В этом году программа многообещающая, от одних имен дух захватывает. Канны, конечно, стремятся к тому, чтобы привлекать как можно более громкие имена, но в этом году здесь представлены Андрей Звягинцев, Павел Павликовский, Педро Альмодовар, Ласло Немеш, Кристиан Мунджиу, Хирокадзу Корээда, Рюсукэ Хамагути, Асгар Фархади, то есть режиссеры первой величины, это только конкурс. А еще вне конкурса Николас Рефн, Рон Ховард, Стивен Содерберг с документальным фильмом о Джоне Ленноне “Последнее интервью”. Уже начинает болеть голова о том, как успеть на все показы. Надо будет проводить время в залах с утра до вечера», — сказала Ромодановская.
Собеседница НСН добавила, что интерес к происходящему в России по-прежнему сохраняется за рубежом.
«Интерес к российским реалиям никогда и не пропадал, особенно сейчас. Чем больше мы закрываемся от мира, тем больший интерес вызываем. Вместе с тем любой фильм основного конкурса может претендовать на награду, а основные конкуренты “Минотавра” — все фильмы основного конкурса, а их 20», — добавила кинокритик.
В фильме «Минотавр» снимались Варвара Шмыкова, осудившая СВО и не проживающая в России с 2026 года, а также признанный иноагентом Анатолий Белый. Сам Звягинцев также неоднократно выступал против спецоперации. Ромодановская отказалась считать Каннский кинофестиваль излишне политизированным.
«Думаю, Каннский кинофестиваль политизирован не более, чем 10–20 лет назад. Это довольно стабильная структура, которая, в отличие, например, от Берлинского кинофестиваля, спокойнее реагируюет на повестку», — подытожила она.
Ранее организаторы Каннского кинофестиваля сообщили, что мероприятие откроет фильм французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрическая Венера».
