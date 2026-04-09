В 2026 году на Каннском кинофестивале представлена многообещающая программа, «Минотавр» Андрея Звягинцева не затеряется среди конкурентов, но политический подтекст не даст ему никаких преимуществ. Об этом НСН заявила главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в основную программу Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы фестиваля. Картину описывают как «интимную драму, вплетенную в контекст современной России».

«В этом году программа многообещающая, от одних имен дух захватывает. Канны, конечно, стремятся к тому, чтобы привлекать как можно более громкие имена, но в этом году здесь представлены Андрей Звягинцев, Павел Павликовский, Педро Альмодовар, Ласло Немеш, Кристиан Мунджиу, Хирокадзу Корээда, Рюсукэ Хамагути, Асгар Фархади, то есть режиссеры первой величины, это только конкурс. А еще вне конкурса Николас Рефн, Рон Ховард, Стивен Содерберг с документальным фильмом о Джоне Ленноне “Последнее интервью”. Уже начинает болеть голова о том, как успеть на все показы. Надо будет проводить время в залах с утра до вечера», — сказала Ромодановская.