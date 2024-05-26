«Анора» с Борисовым и Селена Гомес: В Каннах назвали обладателей «Пальмовой ветви»
Американский фильм с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном стал лучшим на Каннском фестивале в этом году.
25 мая в Каннах завершился 77-й Международный кинофестиваль. В этот раз он начался 14 мая. В прошлом году обладателем «Золотой пальмовой ветви» стала картина «Траектория падения» французской женщины-режиссера Жюстин Трие.
ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА
В этом году картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь». Церемония объявления победителей прошла во Дворце фестивалей на Лазурном береге.
Трагикомедия «Анора» рассказывает о свадьбе бруклинской стриптизерши и сына российского олигарха, чьи родители выступили против этого союза. Эйдельштейн исполнил в ней роль Ивана, в которого влюбляется главная героиня. А Борисов сыграл молчаливого парня по имени Игорь, которому нужно следить за сыном богача до прибытия его отца. Критики приняли картину восторженно, особенно отметив игру актеров.
Гран-при получила драма индийского режиссера Паяла Кападиа «Все, что мы представляем как свет» о жизни женщин в Мумбаи. Приза жюри удостоилась картина французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес», а специальную награду от критиков получила работа иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира».
Лучшим режиссером по версии жюри во главе с Гретой Гервиг стал португалец Мигель Гомиш, представивший на фестивале картину «Большой тур». Лучшим актером в этом году жюри признали Джесси Племонса из греческого фильма «Виды доброты», а также актрис Селену Гомес, Зою Салдана, Карлу Софиу Касон и Адриану Пас, исполнивших роли в «Эмилии Перес».
Награду за лучший сценарий получила француженка Корали Фаржеа. На Каннах она представила нашумевший боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куолли «Субстанция» про каннибализм.
А картину норвежца Хальвдана Ульмана Тендель «Арман» отметили как лучший дебют. Кстати этот же фильм получил приз «Золотая камера».
КАННСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
22 мая во время премьеры картины «Анора» в Каннах зал встретил российских актеров Борисова и Эйдельштейна бурными овациями, которые продолжались целых 7,5 минут.
Сам режиссер фильма Бейкер назвал русских актеров, с которыми работал над ним, потрясающими, выразив надежду на то, что эту невероятную игру увидят и в России, передают «Известия».
«Просмотр фильма с другими людьми в кинотеатре — одно из величайших общественных переживаний. Мы делимся смехом, печалью, гневом, страхом и, надеюсь, испытываем катарсис с нашими друзьями и незнакомцами. Поэтому я считаю, что будущее кино там, где оно началось — в кинотеатре», - цитирует Бейкера газета Variety.
Однако, это уже не первое признание Борисова в Каннах. Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в беседе с НСН напомнила, как он раньше блистал на фестивале с другой картиной.
«Борисов с "Купе номер шесть" уже ходил по красной дорожке Канн, это для него не новый опыт. Когда Борисов играл в "Купе номер шесть", это было интересным разрывом между типажом и его самоощущением. Здесь тоже это частично есть, Бейкер пытается показать, что человек с внешностью гопника не обязательно гопник», - объяснила она.
Что касается успеха Марка Эйдельштейна, то сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев считает, что у юного актера есть все шансы стать суперзвездой.
«Марк — совсем молодой парень, он не так давно пришел в кино, несмотря на свою фильмографию. Он наивный, восторженный, невероятно талантливый. Еще до конца сам не понимает, что может, потому что у него богатый инструментарий. Сейчас это звезда, а будет суперзвезда. Я бы хотел еще поработать с Борисовым и Эйдельштейном, пытаюсь сделать это регулярно. Сейчас тоже ведем переговоры, при этом мы параллельно не задействуем артистов в разных проектах, одному актеру всегда предлагаем один конкретный проект», - рассказал он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Еще до начала фестиваля среди других фаворитов российские критики называли фильм Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» с Эммой Стоун в главной роли.
«Я в первую очередь жду фильм Фрэнсиса "Мегалополис", Йоргоса Лантимоса… Буквально в сентябре был его фильм, который произвел фурор, взял четыре "Оскара", а в Канны он привез уже новый фильм "Виды доброты". Конечно же, Кирилл Серебренников "Лимонов. Баллада об Эдичке". Этот фильм мы ждали, еще когда он только объявил о его замысле, и вот, наконец, он его закончил», – рассказала в беседе с НСН Нина Ромодановская.
Между тем в параллельной программе «Особый взгляд» лучшим фильмом стала криминальная драма китайского режиссера Гуань Ху «Черный пес». Приз жюри, возглавляемого Ксавье Доланом, получила французская картина Бориса Ложкина «История Сулеймана».
При этом награду за лучшую работу получили сразу две картины: «Проклятые» итальянца Роберто Минервини и «Как стать цесаркой» замбийско-валлийской женщины-режиссера Рунгано Ниони.
Призы за лучшую актерскую игру в параллельной программе получили Абу Сангаре из «Истории Сулеймана» и Анасуя Сенгупта из картины режиссера Константина Божанова «Бесстыдники».
Особого упоминания удостоился фильм Тауфика Альзаиди «Нора» о Саудовской Аравии 1990-х годов.
В программе «Недели критики» главный приз получила драма Федерико Луиса «Симон с горы», а награду за лучший документальный фильм разделили картины «Эрнест Коул: Потерянные и найденные» и «Грань мечты».
Почетной «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале в этом году удостоились актриса Мэрил Стрип, режиссер Джордж Лукас и студия Ghibli.
Ранее стало известно, что фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил приз на кинофестивале в Германии.
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