«Анора» с Борисовым и Селена Гомес: В Каннах назвали обладателей «Пальмовой ветви»

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА

В этом году картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь». Церемония объявления победителей прошла во Дворце фестивалей на Лазурном береге.

Трагикомедия «Анора» рассказывает о свадьбе бруклинской стриптизерши и сына российского олигарха, чьи родители выступили против этого союза. Эйдельштейн исполнил в ней роль Ивана, в которого влюбляется главная героиня. А Борисов сыграл молчаливого парня по имени Игорь, которому нужно следить за сыном богача до прибытия его отца. Критики приняли картину восторженно, особенно отметив игру актеров.

Гран-при получила драма индийского режиссера Паяла Кападиа «Все, что мы представляем как свет» о жизни женщин в Мумбаи. Приза жюри удостоилась картина французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес», а специальную награду от критиков получила работа иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира».