«Анора» с Борисовым и Селена Гомес: В Каннах назвали обладателей «Пальмовой ветви»

Американский фильм с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном стал лучшим на Каннском фестивале в этом году. 


25 мая в Каннах завершился 77-й Международный кинофестиваль. В этот раз он начался 14 мая. В прошлом году обладателем «Золотой пальмовой ветви» стала картина «Траектория падения» французской женщины-режиссера Жюстин Трие.

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ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА

В этом году картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь». Церемония объявления победителей прошла во Дворце фестивалей на Лазурном береге.

Трагикомедия «Анора» рассказывает о свадьбе бруклинской стриптизерши и сына российского олигарха, чьи родители выступили против этого союза. Эйдельштейн исполнил в ней роль Ивана, в которого влюбляется главная героиня. А Борисов сыграл молчаливого парня по имени Игорь, которому нужно следить за сыном богача до прибытия его отца. Критики приняли картину восторженно, особенно отметив игру актеров.

Гран-при получила драма индийского режиссера Паяла Кападиа «Все, что мы представляем как свет» о жизни женщин в Мумбаи. Приза жюри удостоилась картина французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес», а специальную награду от критиков получила работа иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира».

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Лучшим режиссером по версии жюри во главе с Гретой Гервиг стал португалец Мигель Гомиш, представивший на фестивале картину «Большой тур». Лучшим актером в этом году жюри признали Джесси Племонса из греческого фильма «Виды доброты», а также актрис Селену Гомес, Зою Салдана, Карлу Софиу Касон и Адриану Пас, исполнивших роли в «Эмилии Перес».

Награду за лучший сценарий получила француженка Корали Фаржеа. На Каннах она представила нашумевший боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куолли «Субстанция» про каннибализм.

А картину норвежца Хальвдана Ульмана Тендель «Арман» отметили как лучший дебют. Кстати этот же фильм получил приз «Золотая камера».

КАННСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

22 мая во время премьеры картины «Анора» в Каннах зал встретил российских актеров Борисова и Эйдельштейна бурными овациями, которые продолжались целых 7,5 минут.

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Сам режиссер фильма Бейкер назвал русских актеров, с которыми работал над ним, потрясающими, выразив надежду на то, что эту невероятную игру увидят и в России, передают «Известия».

«Просмотр фильма с другими людьми в кинотеатре — одно из величайших общественных переживаний. Мы делимся смехом, печалью, гневом, страхом и, надеюсь, испытываем катарсис с нашими друзьями и незнакомцами. Поэтому я считаю, что будущее кино там, где оно началось — в кинотеатре», - цитирует Бейкера газета Variety.

Однако, это уже не первое признание Борисова в Каннах. Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в беседе с НСН напомнила, как он раньше блистал на фестивале с другой картиной.

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«Борисов с "Купе номер шесть" уже ходил по красной дорожке Канн, это для него не новый опыт. Когда Борисов играл в "Купе номер шесть", это было интересным разрывом между типажом и его самоощущением. Здесь тоже это частично есть, Бейкер пытается показать, что человек с внешностью гопника не обязательно гопник», - объяснила она.

Что касается успеха Марка Эйдельштейна, то сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев считает, что у юного актера есть все шансы стать суперзвездой.

«Марк — совсем молодой парень, он не так давно пришел в кино, несмотря на свою фильмографию. Он наивный, восторженный, невероятно талантливый. Еще до конца сам не понимает, что может, потому что у него богатый инструментарий. Сейчас это звезда, а будет суперзвезда. Я бы хотел еще поработать с Борисовым и Эйдельштейном, пытаюсь сделать это регулярно. Сейчас тоже ведем переговоры, при этом мы параллельно не задействуем артистов в разных проектах, одному актеру всегда предлагаем один конкретный проект», - рассказал он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Еще до начала фестиваля среди других фаворитов российские критики называли фильм Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» с Эммой Стоун в главной роли.

«Я в первую очередь жду фильм Фрэнсиса "Мегалополис", Йоргоса Лантимоса… Буквально в сентябре был его фильм, который произвел фурор, взял четыре "Оскара", а в Канны он привез уже новый фильм "Виды доброты". Конечно же, Кирилл Серебренников "Лимонов. Баллада об Эдичке". Этот фильм мы ждали, еще когда он только объявил о его замысле, и вот, наконец, он его закончил», – рассказала в беседе с НСН Нина Ромодановская.

Между тем в параллельной программе «Особый взгляд» лучшим фильмом стала криминальная драма китайского режиссера Гуань Ху «Черный пес». Приз жюри, возглавляемого Ксавье Доланом, получила французская картина Бориса Ложкина «История Сулеймана».

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При этом награду за лучшую работу получили сразу две картины: «Проклятые» итальянца Роберто Минервини и «Как стать цесаркой» замбийско-валлийской женщины-режиссера Рунгано Ниони.

Призы за лучшую актерскую игру в параллельной программе получили Абу Сангаре из «Истории Сулеймана» и Анасуя Сенгупта из картины режиссера Константина Божанова «Бесстыдники».

Особого упоминания удостоился фильм Тауфика Альзаиди «Нора» о Саудовской Аравии 1990-х годов.

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В программе «Недели критики» главный приз получила драма Федерико Луиса «Симон с горы», а награду за лучший документальный фильм разделили картины «Эрнест Коул: Потерянные и найденные» и «Грань мечты».

Почетной «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале в этом году удостоились актриса Мэрил Стрип, режиссер Джордж Лукас и студия Ghibli.

Ранее стало известно, что фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил приз на кинофестивале в Германии.

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ФОТО: РИА Новости
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