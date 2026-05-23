Бойчевски подчеркнула, что непрофессиональная критика вредит репутации самого эксперта. Вместо эмоциональных реакций стоит обращать внимание на конкретные аспекты исполнения — именно так выглядит конструктивный разбор работы артиста.

«Эмоциональная критика без аргументов — это не экспертное мнение, а просто личная реакция. Подобный подход ставит под вопрос компетентность того, кто её высказывает. Профессиональная критика должна фокусироваться на конкретных моментах: например, нам может не нравиться техника исполнения, особенности тесситуры, неточное расщепление на слабые доли или использование мелизмов, не свойственных стилю произведения. Если в разборе нет таких деталей, то это уже не критика, а эмоциональная реакция. А эмоциональная реакция не может служить основой для экспертной оценки», — добавила Бойчевски.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал НСН, что заявления со сцены о нежелании фотографироваться с поклонниками - это проявление неуважения к фанатам.

