Глава «ON Лейбла» призвала к авгументированной критике после резких слов Савичевой
Подобные ситуации, как произошла с Юлией Савичевой, обнажают проблему отсутствия культуры конструктивной обратной связи в индустрии, сказала НСН Надежда Бойчевски.
Гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски заявила НСН, что публичные персоны должны ответственно подходить к критике начинающих артистов.
Певица Юлия Савичева в шоу «Я так слышу» резко раскритиковала композицию молодого артиста, выразив своё негативное отношение без каких‑либо конструктивных замечаний. В Сети её высказывания вызвали волну критики со стороны зрителей. По мнению Бойчевски, эмоциональных оценок недостаточно — важно аргументировать свою позицию.
«Любая публичная личность, обладающая высокой медиацитируемостью и уважением в обществе и выступающая в роли эксперта, не должна ограничиваться исключительно резкими высказываниями в адрес молодых артистов. Критика, особенно в сфере исполнительского искусства, должна быть конкретной и аргументированной. Когда известный артист просто говорит: "Мне это не нравится", — этого недостаточно. Критикуя, нужно предлагать пути улучшения. Я считаю, что авторитетный исполнитель вправе и даже должен высказывать критику, но она должна опираться на факты», — сказала собеседница НСН.
Бойчевски подчеркнула, что непрофессиональная критика вредит репутации самого эксперта. Вместо эмоциональных реакций стоит обращать внимание на конкретные аспекты исполнения — именно так выглядит конструктивный разбор работы артиста.
«Эмоциональная критика без аргументов — это не экспертное мнение, а просто личная реакция. Подобный подход ставит под вопрос компетентность того, кто её высказывает. Профессиональная критика должна фокусироваться на конкретных моментах: например, нам может не нравиться техника исполнения, особенности тесситуры, неточное расщепление на слабые доли или использование мелизмов, не свойственных стилю произведения. Если в разборе нет таких деталей, то это уже не критика, а эмоциональная реакция. А эмоциональная реакция не может служить основой для экспертной оценки», — добавила Бойчевски.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал НСН, что заявления со сцены о нежелании фотографироваться с поклонниками - это проявление неуважения к фанатам.
