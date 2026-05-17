Звягинцев, сказки и Траволта: Чем удивляет Каннский кинофестиваль-2026

«МИНОТАВР» ЗВЯГИНЦЕВА

Премьера фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» на 79-м Каннском кинофестивале состоится уже 19 мая. Это первая за почти десять лет картина режиссера. Она вошла в основной конкурс и уже привлекает внимание необычным замыслом.

Лента представляет из себя вольный ремейк эротического триллера Клода Шаброля «Неверная жена» 1969 года. Сценарий написал сам Звягинцев в соавторстве с Симоном Ляшенко.

В центре сюжета «Минотавра» история бизнесмена, который узнает об измене жены, когда готовится массово сократить штат сотрудников. Известно, что режиссер давно хотел переосмыслить эту франко-итальянскую классику и пытался приобрести права на нее задолго до того, как проект обрел окончательные очертания.