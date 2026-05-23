В Уганде выявили три новых случая заражения лихорадкой Эбола
Министерство здравоохранения Уганды сообщило о трёх новых случаях заражения лихорадкой Эбола.
Теперь общее число подтверждённых заболевших в стране составляет пять человек.
Информация опубликована в заявлении ведомства на странице в соцсети Х. Согласно документу, вирус выявили у двух человек, которые контактировали с первым заразившимся: это водитель и медицинский работник. Кроме того, зафиксирован ещё один случай — у гражданки Демократической Республики Конго, находившейся на территории Уганды.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риска распространения лихорадки Эбола в России нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
