В Уганде выявили три новых случая заражения лихорадкой Эбола

Теперь общее число подтверждённых заболевших в стране составляет пять человек.



Информация опубликована в заявлении ведомства на странице в соцсети Х. Согласно документу, вирус выявили у двух человек, которые контактировали с первым заразившимся: это водитель и медицинский работник. Кроме того, зафиксирован ещё один случай — у гражданки Демократической Республики Конго, находившейся на территории Уганды.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риска распространения лихорадки Эбола в России нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

