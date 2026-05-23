МО: Силы ПВО уничтожили 800 БПЛА и 8 авиационных бомб ВСУ
Российские силы ПВО ликвидировали 800 беспилотников ВСУ и восемь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, а также силы ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины и объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Отмечается, что российские военные также уничтожили места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью 23 мая российские силы ПВО сбили 348 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
