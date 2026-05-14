Наши в Каннах: Какие российские фильмы представят на зарубежном кинорынке
Сусанна Альперина назвала НСН жанры российского кино, наиболее востребованные у зарубежных дистрибьюторов и зрителей.
Российские фильмы и анимация всегда вызывали интерес у зарубежных дистрибьюторов, а сегодня особенно востребованы сказки, историческое кино, экранизации и мелодрамы, заявила в беседе с НСН кинообозреватель «РГ медиа», автор telegram-канала «Альперина», программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина.
Компания Art Pictures Distribution представит международным байерам на кинорынке Marché du Film в Каннах фильмы «Хоттабыч», «Альпийская баллада», «Варвара-краса», «Спящая красавица», «Пропасть», анимационный фильм «Приключения мамонтенка» Александра Войтинского и новую экранизацию «Буратино». Как отметила Альперина, в этом году в Каннах будет немало российских проектов.
«Наши фильмы в этом году довольно широко представлены на кинорынке в Каннах. Однако российских покупателей и продавцов там всегда было немало, поскольку кино – это бизнес. За такими картинами, как "Хоттабыч" и "Пропасть" стоит один из крупнейших российских медиахолдингов со своей службой международной дистрибуции. Она давно успешно себя зарекомендовала. Наши медиахолдинги в целом успешно занимаются международными продажами. Все заинтересованы в том, чтобы хорошие фильмы и анимация доходили до зрителей разных стран. "Буратино" - красивая сказка с философским смыслом, у картины были хорошие результаты уже на продажах пресейла. Это такая практика, когда фильм продают в разные страны еще до завершения съемок. Думаю, и сейчас на March du Film будет полный зал, поскольку такой материал легко находит дорогу к сердцам зрителей. То, что это фильм-мюзикл, тоже облегчает путь к аудитории», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, традиционно наибольший интерес зарубежной аудитории вызывают российские исторические проекты, экранизации и сказки. Также существует отдельные запрос на мелодрамы.
«Наши исторические проекты всегда высоко котировались на международных рынках, ведь у России большая история. Котировались экранизации, сейчас также котируются сказки и фэнтези. Это тот жанр, который легко воспринимается во всем мире, в том числе подрастающим поколением. Поскольку России есть, что предложить в плане сказок, думаю, международные рынки это возьмут. При этом жанром, который совершил прорыв в этом году, стала мелодрама. Если раньше в России засматривались мелодрамами из Латинской Америки, то сейчас наблюдается обратная тенденция. Недавно сообщалось, что фильм «Твое сердце будет разбито» покажут в странах Латинской Америки. Также появились такие фильмы, как «К себе нежно» и другие мелодрамы. Картины везде воспринимают охотно. У нас научились хорошо снимать в современном ключе, а у стран Латинской Америки, Азии есть большой интерес к этому жанру», - уточнила кинообозреватель.
Как добавила Альперина, российские анимационные проекты тоже хорошо проявляют себя на зарубежных кинорынках.
«Анимация – локомотив контента. Она продается лучше всего, потому что воспринимается детьми. Крупные студии с хорошими анимационными проектами хорошо зарабатывают. Новый проект "Приключения Мамонтенка" корнями уходит к известному советскому мультфильму, который сам по себе уже является брендом. Поскольку русскоязычных людей в разных странах мира очень много, наверняка они сами захотят вспомнить то, чем засматривались в своем детстве, и детям своим передать эту историю. Многое зависит от того, каким получился проект. Однако он сам по себе является брендом, что, конечно, вызывает интерес на международных рынках», - отметила она.
Ранее режиссер мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» Александр Войтинский заявил НСН, что в современных политических реалиях особенно важна миротворческая и объединяющая функции искусства. По его словам, российские мультфильмы — человечные, добрые и открытые, именно поэтому они придутся по душе взрослым и детям во всем мире, напоминает «Радиоточка НСН».
