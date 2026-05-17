Серебряный человек и Израиль в алмазе: Как прошло «Евровидение-2026»

Победителем конкурса в этом году впервые стала Болгария. 

Накануне вечером состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение». 70-е юбилейное музыкальное состязание прошло в Австрии в Вене. Победу впервые одержала участница из Болгарии. Речь — о певице Dara, выступившей с танцевальным хитом «Bangaranga», которой помогал готовиться к конкурсу певец российской эстрады болгарского происхождения Филипп Киркоров. О странных образах «Евровидения-2026», скандалах и участии России — в материале НСН.

ФИНАЛ

По традиции финал конкурса открыл победитель прошлого года. 16 мая на главную сцену «Евровидения-2026» первым вышел австрийский певец JJ, в том числе исполняющий оперные композиции. В 2025 году именно он одержал победу на 69-м конкурсе в швейцарском городе Базель с песней «Wasted Love».

На открытии финального шоу «Евровидения-2026» он исполнил композицию «Queen of the Night» Уитни Хьюстон в сопровождении симфонического оркестра Венской оперы. Потом JJ во время парада стран-участниц конкурса исполнил песню-победительницу прошлого года «Wasted Love». Когда артист пел в золотом костюме, воздушные гимнасты поднялись над зрителями стадиона «Штадтхалле».

В этом году конкурс особо отличился большим количеством танцевальных номеров, в которых участвовали и сами исполнители. Так, на открытии шоу пел и танцевал с балетом JJ. Участник из Дании Серен Торпегор Лунн, выступивший на финале «Евровидения-2026» первым, тоже танцевал с балетом в большом аквариуме на сцене.

Исключением не стала и победительница этого года Dara. Она зажгла вместе со своим балетом под танцевальную композицию «Bangaranga».

ТИГР, СЕРЕБРЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК И АЛМАЗ ИЗРАИЛЯ

При этом «Евровидение» всегда славится не только яркими номерами, но и эпатажными образами участников. Например, в этом году зрителей своим видом шокировал исполнитель из Литвы Lion Ceccah. Он был одет в черный костюм с острыми плечами, а его голова (певец лысый), лицо, шея и руки были раскрашены в серебряный цвет. На сцене «Евровидения-2026» он исполнил песню «Sоlo quiero mаs» на четырех языках: испанском, литовском, французском и английском.

Зрителям полюбился исполнитель из Греции Акилас, который выступал в костюме тигра и ездил по сцене на самокате. На конкурсе он представил композицию «Ferto» — поп-техно с этническими мотивами.

Аудитории запомнился и номер финского дуэта Linda Lampenius & Pete Parkkonen, которых считали фаворитами конкурса в этом году. Они выступили с песней «Liekinheitin» («Огнемет»), поэтому во время их выступления на сцене было много огня. Linda играла на скрипке, а Pete пел.

Ярким получился и номер серебряного призера «Евровидения-2026» — участника из Израиля Ноама Беттана. В начале своего выступления он пел в большом алмазе, а потом вышел из него к зрителям.

БОЙКОТ И НАСИЛИЕ

В этом году «Евровидение» как всегда не обошлось без скандалов. Так, сразу несколько европейских стран решили бойкотировать конкурс из-за участия Израиля. В связи с этим на мероприятие не приехали артисты из Нидерландов, Словении, Ирландии, Исландии и даже одной из стран «большой пятерки» — Испании.

Издание «Bild» писало, что это оказался крупнейший бойкот в истории шоу со времен «Евровидения-1970». Всего в конкурсе в этом году приняли участие 35 стран, 25 из которых вышли в гранд-финал.

Кроме того, скандал на «Евровидении-2026» разгорелся и во круг певицы из Румынии Александры Кэпитэнеску. Эта страна в текущем году вернулась на конкурс после перерыва. Резонанс вызвала песня девушки «Choke Me» («Задуши меня»), которую раскритиковали представители правозащитных организаций.

В композиции усмотрели оправдание насилия из-за названия и подтекста. Британские активисты даже направили петицию в Европейский вещательный союз с требованием дисквалификации исполнительницы, однако песню все же допустили к конкурсу.

«Я несу ответственность перед людьми, которые слушают мою музыку. "Задуши меня" — это метафора давления, которое мы иногда оказываем на самих себя. Это говорит о внутренних страхах, неуверенности в себе и чувстве эмоционального удушения собственными ожиданиями. Это не было задумано как изображение чего-то сексуального», - сказала сама Кэпитэнеску.

Однако все это не помешало ей занять третье место на «Евровидении-2026». Примечательно, что после голосования жюри Румыния была лишь на тринадцатом месте, получив 64 очка. Но телезрители дали Кэпитэнеску еще 232 балла, благодаря которым она и завоевала почетную бронзу. Всего певица получила 296 баллов, что помогло Румынии с триумфом вернуться на «Евровидение».

УЧАСТИЕ РОССИИ

А вот Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. При этом директор «Евровидения» Мартин Грин перед финалом мероприятия этого года говорил, что теоретически РФ может вернуться. По его словам, это может произойти при соблюдении страной правил членства.

В интервью LBC Грин напомнил, что Россию отстранили от конкурса не из-за операции на Украине. Страна перестала участвовать в «Евровидении» из-за отсутствия доказательств независимости вещателя ВГТРК от властей РФ, добавил директор «Евровидения». При этом позже он заявил, что никаких разговоров о возвращении России на конкурс в настоящий момент не ведется, передает издание «Новости. Live» в Telegram.

Министр культуры Испании, которая бойкотировала «Евровидение-2026» из-за участия Израиля, Эрнест Уртасун обвинил организаторов конкурса в двойных стандартах. Он заявил об этом в связи с допуском израильского участника к «Евровидению», несмотря на происходящее в Газе, передает «РИА Новости».

Политик напомнил, что Россию не допускают к участию в международных культурных мероприятиях. По словам Уртасуна, они не должны использоваться для того, чтобы отвлекать внимание от «очень серьезных преступлений на международном уровне».

«Европейский вещательный союз (EBU) применяет двойные стандарты, разрешая участвовать Израилю, который совершает геноцид в Газе, и в отношении которого, должен напомнить, Международный уголовный суд ведет расследование по очень тяжким преступлениям в Газе», - сказал он в интервью «Euronews».

В свою очередь музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН подчеркнул, что песенный конкурс «Евровидение» в последние годы построен на скандалах, эпатаже и политике, это вопиющее неуважение к зрителю.

«Этот конкурс перестал быть конкурсом песни. Он сильно политизирован, он не про музыку, не про демократию. Музыка не имеет границ: она должна объединять людей как культурный мост. Для чего этот конкурс? Если он ради музыки, то не должен быть настолько ангажирован политикой и всем остальным. Это, по сути, политический конкурс. Несмотря на бойкот пяти стран, Израиль все равно принимает участие. А Россию молча исключили в свое время. Получается конкурс двойных стандартов. "Евровидение" в последние годы построено на скандалах, эпатаже и политике. Все, что там происходит, — вопиющее невежество по отношению к зрителю. Оно ("Евровидение" - прим. НСН), можно сказать, пенсионер, и ему, по‑хорошему, пора на пенсию. На "Евровидении" нет актуальных песен, актуальной музыки, артистов», - заметил он.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что изначальными задачами «Евровидения» были объединение послевоенной Европы и развитие телевизионных технологий, но конкурс уже себя изжил. По его словам, участникам из России всегда были там не рады, поэтому хорошо, что российские певцы туда не ездят.

