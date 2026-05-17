Серебряный человек и Израиль в алмазе: Как прошло «Евровидение-2026»

ФИНАЛ

По традиции финал конкурса открыл победитель прошлого года. 16 мая на главную сцену «Евровидения-2026» первым вышел австрийский певец JJ, в том числе исполняющий оперные композиции. В 2025 году именно он одержал победу на 69-м конкурсе в швейцарском городе Базель с песней «Wasted Love».

На открытии финального шоу «Евровидения-2026» он исполнил композицию «Queen of the Night» Уитни Хьюстон в сопровождении симфонического оркестра Венской оперы. Потом JJ во время парада стран-участниц конкурса исполнил песню-победительницу прошлого года «Wasted Love». Когда артист пел в золотом костюме, воздушные гимнасты поднялись над зрителями стадиона «Штадтхалле».