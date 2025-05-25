«Случайность» и свет: Во Франции завершился 78-й Каннский кинофестиваль

ПОБЕДИТЕЛЬ-2025

Благодаря получению «Золотой пальмовой ветви» в этом году Джафар Панахи стал четвертым режиссером в истории, удостоившимся главных наград трех ключевых кинофестивалей мира. Речь идет еще о Берлинском и Венецианском. В этом списке также — Роберт Олтмен, Микеланджело Антониони и Анри-Жорж Клузо.

До Панахи в Иран «Золотую пальмовую ветвь» с Каннского кинофестиваля привозил только Аббас Киаростами. Он выиграл в 1997 году с фильмом «Вкус вишни».