В США умер автор хита «It Takes Two» Роб Бейс

Американский рэп‑исполнитель Роб Бейс, прославившийся хитом It Takes Two, ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Об этом стало известно 22 мая из сообщения на странице артиста в социальных сетях.



«Сегодня мы делимся душераздирающей новостью о том, что легенда хип-хопа Роб Бейс мирно скончался 22 мая 2026 года в окружении семьи после продолжительной борьбы с раком», - говорится в публикации.



Композиция It Takes Two вышла в 1988 году и заняла третье место в чарте Billboard. Журналисты называют трек «культурным ориентиром»: его семплы использовали многие известные исполнители, в том числе Snoop Dogg и группа Black Eyed Peas.



Песня также вошла в саундтреки нескольких популярных голливудских фильмов. В частности, музыка Бейса звучит в романтической комедии «Предложение» (2009) и супергеройском блокбастере «Железный человек 2» (2010).

