Сокуров раскрыл, чего ждет от фильма Звягинцева в Каннах
Александр Сокуров заявил НСН, что не видит проблемы в том, что Андрей Звягинцев почти десять лет не выпускал картины.
Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева в Каннах должен быть оценен по достоинству, но судьба картины в России остается загадкой, заявил НСН народный артист России, режиссер Александр Сокуров.
19 мая на Каннском фестивале состоится премьера фильма Андрея Звягинцева «Минотавр», попавшего в основной конкурс. Фильм Звягинцева «Возвращение» в 2003 году выиграл Венецианский фестиваль, а «Левиафан и «Нелюбовь» получали призы в Каннах. Сокуров поделился, чего ждет от новой работы режиссера.
«Я жду серьезной работы, как и всегда. Андрей Звягинцев – настоящий большой режиссер, все ждут художественного результата, а не какой-то политической акции. Андрей всегда старается работать именно на художественный результат, ради этого. Я надеюсь, что на показах его работ в России не поставлен крест, время все поставит на свои места. И я надеюсь, что все вернется к нормальному взаимоотношению государства и кинематографистов. Будем надеяться на то, что Андрей получит оценку, которая достойна его дарования. Бог в помощь ему», - отметил он.
Предыдущая картина Звягинцева «Нелюбовь» вышла в 2017 году. Сокуров раскрыл, сложно ли режиссеру будет вернуться в большое кино после почти десятилетнего перерыва.
«Такое бывает, большое игровое кино требует больших денег, у Андрея все фильмы очень дорогие, большие гонорары. Он знает себе цену. Он тяжело болел, поэтому для создания новой картины нужно было вернуться в здравое состояние, а также собрать деньги на фильм. Ничего страшного в этом нет. С большими паузами работает не только Андрей, так работают многие режиссеры, не по своему желанию, по обстоятельствам», - заключил собеседник НСН.
Лента «Минотавр» представляет вольный ремейк эротического триллера Клода Шаброля «Неверная жена» 1969 года. Сценарий написал сам Звягинцев в соавторстве с Симоном Ляшенко. В центре сюжета «Минотавра» история бизнесмена, который узнает об измене жены, когда готовится массово сократить штат сотрудников. Известно, что режиссер давно хотел переосмыслить эту франко-итальянскую классику и пытался приобрести права на нее задолго до того, как проект обрел окончательные очертания.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира
- На Байкале перевернулся катер с пассажирами
- Сокуров раскрыл, чего ждет от фильма Звягинцева в Каннах
- В Ельце обломки дрона ВСУ повредили несколько домов
- Группа tAISh подписала винил для поклонников у станков завода
- «Лечится таблетками!»: Почему работодатели не верят в «выгорание»
- СВР: Украина готовит удары БПЛА по России с территории Латвии
- Кабмин выделил 5 млрд рублей на паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ
- Денег нет: Малый бизнес чаще всего выплачивает зарплату в конвертах
- В Германии раскрыли, кто интересуется переездом в Россию