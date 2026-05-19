«Я жду серьезной работы, как и всегда. Андрей Звягинцев – настоящий большой режиссер, все ждут художественного результата, а не какой-то политической акции. Андрей всегда старается работать именно на художественный результат, ради этого. Я надеюсь, что на показах его работ в России не поставлен крест, время все поставит на свои места. И я надеюсь, что все вернется к нормальному взаимоотношению государства и кинематографистов. Будем надеяться на то, что Андрей получит оценку, которая достойна его дарования. Бог в помощь ему», - отметил он.

Предыдущая картина Звягинцева «Нелюбовь» вышла в 2017 году. Сокуров раскрыл, сложно ли режиссеру будет вернуться в большое кино после почти десятилетнего перерыва.

«Такое бывает, большое игровое кино требует больших денег, у Андрея все фильмы очень дорогие, большие гонорары. Он знает себе цену. Он тяжело болел, поэтому для создания новой картины нужно было вернуться в здравое состояние, а также собрать деньги на фильм. Ничего страшного в этом нет. С большими паузами работает не только Андрей, так работают многие режиссеры, не по своему желанию, по обстоятельствам», - заключил собеседник НСН.

Лента «Минотавр» представляет вольный ремейк эротического триллера Клода Шаброля «Неверная жена» 1969 года. Сценарий написал сам Звягинцев в соавторстве с Симоном Ляшенко. В центре сюжета «Минотавра» история бизнесмена, который узнает об измене жены, когда готовится массово сократить штат сотрудников. Известно, что режиссер давно хотел переосмыслить эту франко-итальянскую классику и пытался приобрести права на нее задолго до того, как проект обрел окончательные очертания.

