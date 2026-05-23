Фильм Быкова «Майор» вошел в рейтинг популярных фестивальных картин
Фильм российского режиссера Юрия Быкова «Майор» вошел в рейтинг самых популярных фестивальных картин у зрителей в РФ. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра «Кион», которые есть в распоряжении ТАСС.
Ленту «Майор» показали в программе «Неделя критики» в Каннах. Кроме того, картина Быкова была удостоена трех наград Шанхайского международного кинофестиваля за лучший фильм, режиссуру и художественный вклад.
Согласно результатам исследования, в рейтинг наиболее востребованных фестивальных картин также вошли «Великая красота» Паоло Соррентино, «Решение уйти» Пак Чхан Ука и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда. Также в список попали фильмы «Звезды в полдень» Клер Дени и «Рецепт любви» Чан Ань Хунга.
Отмечается, что отдельное место в рейтинге заняли российские и советские картины. Так, в него вошла лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», которая принимала участие в Каннском кинофестивале в 1975 году.
По результатам исследования, среди самых востребованных жанров фестивального кино оказались драмы, триллеры, семейная анимация, военные фильмы, фантастика и биографические картины.
Ранее режиссер Степан Бурнашев в интервью НСН объяснил, почему якутское кино интересует и зрителей, и участников европейских кинорынков.
