Мирошник: ВСУ атакуют дронами место трагедии в ЛНР, где идут спасательные работы

Спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух» и прятаться в укрытие. Дипломат уточнил, что силы ПВО и мобильные оперативные группы (МОГ) ведут работу по нейтрализации вражеских целей.



В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар с применением БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В момент атаки в здании находились 87 человек.



В результате удара погибли 10 человек, пострадали 48. Среди пострадавших один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, пятеро — в тяжёлом, ещё четверо — в состоянии средней тяжести. Местонахождение 11 студентов остаётся неизвестным.



Пятиэтажное здание колледжа обрушилось до уровня второго этажа. Поисково‑спасательные работы на месте происшествия продолжаются, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

