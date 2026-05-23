Степашин дал оценку современной сатире в России

Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин отметил, что современная сатира в России во многом связана с самой литературой и с тем, как реализуются законы, регулирующие эту сферу.

«Сатира есть, особенно по отношению к нашей литературе. Как закон примут, так это сатира», - сказал Степашин, отвечая на вопрос о существовании сатиры в современной России.

На пленарной сессии Книжного салона в Санкт‑Петербурге он также поднял вопрос о том, способна ли современная сатира, лишённая мощного литературного авторитета, выполнять ту же функцию социального «антисептика», какую когда‑то выполнила «История одного города» Михаила Салтыкова‑Щедрина, отмечает РИА Новости.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя предложение писателя Захара Прилепина учредить аналог Нобелевской премии по литературе, сказал, что Россия обладает потенциалом для создания собственной международной литературной премии.

ФОТО: ТАСС / Павел Селезнев
