Starship взорвался после приводнения в Мексиканском заливе

Известно, что прямо во время включения аппарат потерял один из шести двигателей. Однако, несмотря на неполадки, миссия продолжилась, и на орбиту удалось доставить 22 спутника. После этого последовала команда на возвращение.

Представители SpaceX в одной из соцсетей подтвердили приводнение корабля. При этом, отмечается, что финал оказался нештатным, так как сразу после касания с водой произошел взрыв.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США зафиксировали аномалию при испытательном полете Starship.