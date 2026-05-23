Starship взорвался после приводнения в Мексиканском заливе

Космический корабль Starship взорвался после приводнения в Мексиканском заливе. Об этом стало известно во время трансляции компании-разработчика Илона Маска SpaceX.

Известно, что прямо во время включения аппарат потерял один из шести двигателей. Однако, несмотря на неполадки, миссия продолжилась, и на орбиту удалось доставить 22 спутника. После этого последовала команда на возвращение.

Представители SpaceX в одной из соцсетей подтвердили приводнение корабля. При этом, отмечается, что финал оказался нештатным, так как сразу после касания с водой произошел взрыв.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США зафиксировали аномалию при испытательном полете Starship.

ФОТО: AP / ТАСС
