Каннский кинофестиваль объявит лауреатов конкурса вечером 23 мая
Жюри 79-го международного Каннского кинофестиваля объявит победителей основного конкурса вечером 23 мая. Церемония завершит двухнедельный смотр в кинематографической столице Лазурного берега, передаёт ТАСС.
В конкурсной программе участвовали 22 полнометражных фильма. По итогам просмотров жюри определит обладателей главных наград фестиваля.
Наибольшие шансы на получение «Золотой пальмовой ветви», по оценке рецензентов французской прессы, имеют четыре ленты. К ним относятся «Жизнь женщины» Шарлин Буржуа-Такке (Франция), «Горькое Рождество» Педро Альмодовара (Испания), «Отечество» Павла Павликовского (Польша) и «Минотавр» Андрея Звягинцева (Россия). Эти картины получили высший балл — три звезды — у пяти из восьми ведущих критиков фестиваля.
При этом работа жюри проходит при закрытых дверях, и окончательные решения могут быть приняты непосредственно перед началом вечерней церемонии награждения.
Ранее премьера фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» на Каннском фестивале завершилась десятиминутными овациями. Картину российского режиссера назвали одним из серьезных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
