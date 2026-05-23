Золотарев заявил о кризисе во всех кинопрофессиях, а не только у сценаристов

Сценарист и режиссёр Андрей Золотарёв отметил, что проблемы в российской киноиндустрии затрагивают не только сценаристов, но и представителей других кинопрофессий.

Гевонд Андреасян: Российский зритель забыл, что такое «Война и мир» Толстого
«Проблема в сценаристах существует, но не больше, чем в любой другой кинопрофессии», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По словам Золотарёва, сценаристы чаще попадают в фокус критики при обсуждении трудностей кинопроизводства из‑за их ключевой роли на начальном этапе создания фильма.

Он также добавил, что неудачи кинопроектов редко обусловлены исключительно качеством сценария. В качестве иллюстрации Золотарёв привёл аналогию с недостроенным зданием: если стройка остановилась на этапе фундамента, все винят фундамент, хотя реальные причины могут быть гораздо шире.

Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц сказал НСН, что отсутствие хороших сценаристов в России связано с деградацией школы, засильем продюсеров-самозванцев и падением престижа этой профессии.

ФОТО: РИА Новости
