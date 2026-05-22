Канны и Европа: Режиссер Бурнашев раскрыл феномен якутского кино
Интерес к якутскому кино связан с особой самоидентификацией и понятными историями, сказал в эфире НСН Степан Бурнашев.
Режиссер Степан Бурнашев в интервью НСН объяснил, почему якутское кино интересует и зрителей, и участников европейских кинорынков.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее заявил в пресс-центре НСН, что ни один российский регион не может повторить феномен якутского кино. По его словам, согласно информации с полей Каннского кинофестиваля, якутских режиссеров сейчас приглашают работать в Европу. Бурнашев объяснил, как якутскому кино удалось «выйти в Европу».
«Все зависит от системной работы и, конечно же, от истории. Знакомствами с международными коллегами нарастаешь, благодаря участию на кинорынках и международных кинофестивалях. А продолжение диалога с кинорынка на кинорынок приводят к доверительным отношениям. Зрители любят наше кино: родной язык, знакомые места, понятные истории. Особенная самоидентификация имеет влияние и на кинематографистов, и на зрителей», - отметил собеседник НСН.
Якутский режиссер Степан Бурнашев стал известен после выхода в 2023 году фильма «Айта», который получил приз за лучшую режиссуру на фестивале «Зимний». После успеха на фестивале у фильма внезапно отозвали прокатное удостоверение. Бурнашев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это недоразумение.
