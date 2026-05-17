Помог Киркоров: Болгария впервые выиграла «Евровидение»
Сам король российской эстрады признался, что к нему за помощью обратились представители болгарского телевидения.
Болгария впервые выиграла песенный конкурс «Евровидение». Его финал состоялся накануне вечером в австрийской столице Вене. Победу Болгарии принесла певица Dara с песней «Bangaranga». В подготовке к конкурсу ей помогал певец из России Филипп Киркоров.
ПЕРВАЯ ПОБЕДА БОЛГАРИИ
Вечером 16 мая в Вене состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2026». В этом году победу одержала молодая певица из Болгарии Dara. За свое выступление и зажигательную композицию «Bangaranga» девушка набрала 516 баллов. 204 очка певица получила от профессионального жюри, а еще 312 — от зрителей.
«Бангаранга — может быть чем угодно, но сейчас это то, что чувствует каждый из нас, то, что вдохновляет нас всех сегодня вечером», - сказала девушка после победы.
Настоящее имя Dara — Дарина Николаева Йотова. Ей 27 лет, она родилась в Варне и прославилась в Болгарии в 2015 году, после участия в шоу «X Factor», на котором заняла третье место. После этого девушка подписала контракт с крупным музыкальным лейблом и начала выступать под сценическим именем Dara.
С 2021 года она стала наставницей болгарской версии шоу «Голос». Участники ее команды дважды становились победителями проекта, пишет «Газета.ru». В дискографии исполнительницы два студийных альбома, три десятка синглов и звание одной из самых модных поп-звезд Болгарии.
Это первая победа страны на «Евровидении». До этого максимально высоким результатом для Болгарии на этом конкурсе оказалось второе место Кристианы Костовы в 2017 году. В 2026 году Болгария вернулась на «Евровидение» после перерыва и сразу одержала победу. Страна не участвовала в конкурсе с 2022 года.
ДРУГИЕ ЛИДЕРЫ
Кроме того, в 2026-м к конкурсу после паузы в участии вернулись Молдавия и Румыния. Для последней, кстати, возвращение тоже оказалось триумфальным, ведь румынская певица Александра Кэпитэнеску со скандальной композицией «Choke Me» («Задуши меня») заняла на «Евровидении-2026» почетное третье место.
Девушка набрала 296 баллов. Причем после голосования жюри Румыния была лишь на тринадцатом месте, получив 64 очка. Но телезрители дали Кэпитэнеску еще 232 балла, благодаря которым она и завоевала почетную бронзу.
При этом серебро, несмотря на свист во время репетиций певца, досталось израильскому исполнителю Ноаму Беттану. Он исполнил композицию «Michelle» на трех языках: французском, английском и иврите. По итогам голосования певец получил 343 балла.
Израиль второй год подряд занимает второе место на «Евровидении». В 2025 году в Швейцарии в городе Базель исполнительница Юваль Рафаэль из Израиля заняла второе место с песней «New Day Will Rise», получив 357 баллов.
ПОМОЩЬ КИРКОРОВА
Между тем, известно, что номер победительницы «Евровидения-2026» из Болгарии собирала команда российского исполнителя Филиппа Киркорова, у которого есть болгарские корни. При этом среди авторов песни Dara — Димитрис Контопулос, писавший хиты для Сергея Лазарева.
Киркоров признался, что к нему за помощью обратились представители болгарского телевидения.
«Мне грех не встать под флаг моей малой родины — Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой у меня начался мой путь. Естественно, когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии. Мое появление на самом конкурсе, наверное, вызвало бы нездоровый интерес — и на самом конкурсе, и в нашей стране меня, наверное, не так поняли. Хотя эта музыка не имеет границ с политикой, но тем не менее», - рассказал поп-король в эфире шоу Яны Чуриковой.
Он сообщил, что договорился с режиссером Фредриком Ридманом, который ставил победные номера для Монса Сельмерлева из Швеции в 2015 году и швейцарца Nemo в 2024-м.
«Та команда, которая со мной — Dream Team — это команда мечты, которая 20 с лишним лет занимается этим. Мне не обязательно быть там, чтобы наше дело там, чтобы дело наше существовало. Поэтому мы начали подготовку, выбрали певицу, начали готовить ее к национальному болгарскому отбору. Хорошая певица, но у нее, на мой взгляд, была одна проблема — у нее не было хита. Но мы увидели в ней потенциал», - рассказал Киркоров.
Сам Филипп Бедросович известен своей давней любовью к «Евровидению». Он неоднократно принимал участие в создании номеров певцам не только из России, например, Сергею Лазареву в 2019 году, когда он занял третье место на конкурсе, но и из других стран. Так, в 2021 году он помогал певице Натальи Гордиенко из Молдавии, а в 2007-м — исполнителю из Белоруссии Дмитрию Колдуну.
При этом Киркоров тоже участвовал в «Евровидении». Это было в 1995 году в столице Ирландии Дублине. Тогда певец исполнил композицию «Колыбельная для вулкана». Песня не добилась высокого успеха, заняв лишь 17 место с 17 балами.
В 2026 году 70-й конкурс «Евровидение» прошел в Австрии в Вене на стадионе «Штадтхалле». Ведущими мероприятия стали наследница ювелирной империи, певица Виктория Сваровски и актер, сценарист Михаэль Островский. В финале «Евровидения-2026» выступили 25 стран. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.
Право провести юбилейное мероприятие досталось Австрии после того, как в 2025 году исполнитель из этой страны JJ победил на 69-м конкурсе в швейцарском городе Базель с песней «Wasted Love», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал «Евровидение» отправиться на пенсию.
Горячие новости
- Оксана Самойлова задолжала свыше 4 млн рублей по налогам и рекламе
- Оперштаб: В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина
- В Москве из-за загоревшегося электросамоката пострадали 2 человека
- МО: За ночь силы ПВО сбили 556 БПЛА ВСУ
- Помог Киркоров: Болгария впервые выиграла «Евровидение»
- Одежда с цитатами Путина пользуется высоким спросом на выставке в Харбине
- Погибшие и разрушения: ВСУ атаковали БПЛА Москву и область
- СМИ: Стармер покинет пост премьера Британии по собственному желанию
- СМИ: В администрации Трампа разногласия относительно дальнейших шагов по Ирану
- В ОП предложили ввести допуск к соцсетям с 14 лет