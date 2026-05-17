Помог Киркоров: Болгария впервые выиграла «Евровидение»

ПЕРВАЯ ПОБЕДА БОЛГАРИИ

Вечером 16 мая в Вене состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2026». В этом году победу одержала молодая певица из Болгарии Dara. За свое выступление и зажигательную композицию «Bangaranga» девушка набрала 516 баллов. 204 очка певица получила от профессионального жюри, а еще 312 — от зрителей.

«Бангаранга — может быть чем угодно, но сейчас это то, что чувствует каждый из нас, то, что вдохновляет нас всех сегодня вечером», - сказала девушка после победы.

Настоящее имя Dara — Дарина Николаева Йотова. Ей 27 лет, она родилась в Варне и прославилась в Болгарии в 2015 году, после участия в шоу «X Factor», на котором заняла третье место. После этого девушка подписала контракт с крупным музыкальным лейблом и начала выступать под сценическим именем Dara.