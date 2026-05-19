Многие картины являются качественным продуктом, но они не показывают тенденции развития мирового проката, поэтому гранд-фестиваль в Каннах пока породил множество вопросов к организаторам, рассказала НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Журнал Screen традиционно представил промежуточный рейтинг фильмов основного конкурса Каннского фестиваля. В список вошли 12 из 22 картин. Рейтинг каждого участника складывался из оценок международных критиков, представляющих издания разных стран, а также оценки самого Screen. Лидером у критиков оказалась черно-белая драма «Отечество» / «Fatherland» Павла Павликовского, заработавшая 3,3 балла из 4 возможных. Фильм с Сандрой Хюллер рассказывает о путешествии писателя Томаса Манна вместе со своей дочерью по послевоенной Германии. Однако Ромодановская посчитала большинство картин слабыми.