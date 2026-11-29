Помогли Путин с Михалковым: Драма «Рождение империи» собрала более 1 млрд рублей
Это 11 лента в российском прокате, которая в этом году заработала более 1 млрд рублей.
Накануне сборы российской исторической драмы «Рождение империи» в прокате превысили 1 млрд рублей. Лента режиссера Андрея Кравчука стала десятой картиной в 2026 году, которой удалось преодолеть эту отметку, если не считать короткометражку «Прощание», вышедшую в кинотеатрах летом в рамках предсеансового обслуживания с зарубежными фильмами «Одиссея» и «Человек-паук: Новый день». К тому же новая драма стала второй исторической отечественной картиной, заработавшей в ноябре более 1 млрд рублей. Предыдущим «миллиардером» в этом месяце оказалась лента с Иваном Янковским и с претендентом на «Оскар» Юрой Борисовым «Битва моторов» (по данным ЕАИС, сейчас — 1 млрд 310 млн 103 тысячи 711 рублей).
«ИМПЕРИЯ» НА МИЛЛИАРД
На момент написания материала, касса «Рождения империи», согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляет 1 млрд 4 млн 622 тысячи 899 рублей. В индустрии изначально пророчили ленте миллиардные сборы в российском прокате.
К тому же, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков считает, что в продвижении картины Андрея Кравчука сильно помогла похвала российского президента Владимира Путина.
«Любая реклама для фильма — это хорошо, тем более, когда фильм рекламирует президент. Это происходит крайне редко, чтобы президент страны публично высказался о каком-нибудь фильме. Когда первое лицо государства говорит: "хорошее кино, надо посмотреть", как минимум уже интересно сходить и посмотреть», - заметил он в разговоре с НСН.
При этом, по словам члена совета АВК Романа Исаева, режиссер Никита Михалков при продвижении «Рождения империи» смог задействовать инструменты, недоступные большинству продюсеров. Именно студия Михалкова «ТРИТЭ» занималась производством картины.
«Благодаря возможностям Никиты Сергеевича были задействованы такие инструменты продвижения, как пуш-уведомления в "Госуслугах" и так далее — то, что недоступно для большого количества других российских продюсеров. В обозримом прошлом такое было с фильмом "Вызов" Константина Эрнста. Там тоже была реклама через "Госуслуги" и связка с Днем космонавтики. Продюсерам калибра поменьше, конечно, такие инструменты продвижения недоступны. И то, что президент лично высказался о проекте, такой уровень продвижения — крайне редкая история», - подчеркнул он в беседе с НСН.
«Рождение империи» — масштабная историческая драма о становлении Российской империи в эпоху правления Петра I: от возвращения царя из Великого посольства и поражения при Нарве до решающей победы в Полтавской битве. Главные роли в картине исполнили Александр Горбатов (Петр I), Милош Бикович (Александр Меншиков), Юлия Пересильд, Алексей Гуськов и Ксения Утехина.
ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ» ГОДА
До «Рождения империи» и «Битвы моторов» в 2026 году фильмами-«миллиардерами» стали еще девять картин, включая короткометражку «Прощание» 2024 года. Летом она шла в российских кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания. Согласно данным ЕАИС, вместе с «Одиссей» Кристофера Нолана и новым «Человеком-пауком» она заработала 1 млрд 796 млн 128 тысяч 659 рублей.
Первыми в начале текущего года в новогодние праздники «миллиардерами» стали киносказки «Чебурашка-2» (по данным ЕАИС, более 6 млрд рублей), «Простоквашино» (свыше 2,4 млрд рублей) и «Буратино» (больше 2,3 млрд рублей).
Еще одним «миллиардером» этого года оказалась экранизация «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Картина режиссера Сарика Андреасяна, по подсчетам системы, собрала более 2 млрд 99 млн рублей и стала второй сказкой мастера, которая в текущем году заработала больше 2 млрд.
Более 1 млрд рублей в отечественном прокате в 2026-м успели собрать и две иностранные ленты. Речь о «Горничной» с Сидни Суини и «Майкле» с Джафаром Джексоном. Кстати, вторая лента стала самым кассовым байопиком в истории и заработала в России, по данным ЕАИС, более 2 млрд рублей.
При этом в индустрии в этом году миллиардные сборы пророчат еще одной культовой иностранной ленте. Речь о франшизе «Голодные игры: Рассвет жатвы». Замыкают список «киномиллиардеров» этого года летние российские премьеры: третья часть отечественной франшизы «Холоп» с Милошем Биковичем и «Последний богатырь. Колобок».
Ранее кинокритик Сергей Сычев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что фильмы о Петре I и Александре I вышли на экране друг за другом, так как являются частью единого цикла о правителях Российской империи, а интерес к Иосифу Сталину не утихает, так как это противоречивая и во многом пока еще засекреченная персона, про которую кинематографистам есть, что рассказать.
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