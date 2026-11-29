«Любая реклама для фильма — это хорошо, тем более, когда фильм рекламирует президент. Это происходит крайне редко, чтобы президент страны публично высказался о каком-нибудь фильме. Когда первое лицо государства говорит: "хорошее кино, надо посмотреть", как минимум уже интересно сходить и посмотреть», - заметил он в разговоре с НСН.

При этом, по словам члена совета АВК Романа Исаева, режиссер Никита Михалков при продвижении «Рождения империи» смог задействовать инструменты, недоступные большинству продюсеров. Именно студия Михалкова «ТРИТЭ» занималась производством картины.