По ее словам, это произойдет к апрелю 2027 года. Цена одного пенсионного балла в 2026 году - 156,76 рубля. Отмечается, что страховые пенсии будут проиндексированы дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля 2027 года.

Россияне, которые никогда официально не работали, могут получать социальную пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

