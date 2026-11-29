В Госдуме рассказали, как вырастет пенсионный коэффициент в 2027 году
В России стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) будет увеличена до 172,9 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонору Кавшар.
По ее словам, это произойдет к апрелю 2027 года. Цена одного пенсионного балла в 2026 году - 156,76 рубля. Отмечается, что страховые пенсии будут проиндексированы дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля 2027 года.
Россияне, которые никогда официально не работали, могут получать социальную пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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