Наш ответ Пиноккио: «Буратино» предсказали успешный прокат в Латинской Америке
Зрители Латинской Америки восприимчивы к российским историям и киногероям, рассказала НСН Наталья Клибанова.
Фильм «Буратино» Игоря Волошина отличают качественные визуальные эффекты и смысловая составляющая, потому картина может понравится зарубежным зрителям без привязки или сравнений с другим известным литературным персонажем - Пиноккио, заявила в беседе с НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.
Фильм «Буратино» будет показан зрителям из Бразилии и свыше 30 стран, сообщила пресс-служба «Национальной Медиа Группы». Показы начнутся с марта текущего года. Клибанова допустила, что «Буратино» заинтересует латиноамериканского зрителя.
«Наш "Винни-Пух" когда-то неплохо смотрелся, к примеру, в Азии, хотя в этом случае тоже есть известная история, наша - немного вторична в этом смысле (Винни-Пух – персонаж произведений британского писателя Алана Милна, в России наибольшую известность приобрел перевод Бориса Заходера "Винни-Пух и все-все-все", опубликованной в 1960-е. – Прим. НСН). В Латинской Америке скорее читали в детстве про Пиноккио, а не Буратино. С другой стороны, новое прочтение тоже может быть интересно. Латинская Америка, как ни странно, очень неплохо смотрит наши истории. По опыту фильмов, которые мы выпускали там, хотя это и были не такие бренды, а более общие истории, зрители Латинской Америки достаточно восприимчивы к нашим героям. Вполне может быть интересный, хороший прокат. С точки зрения продакшена, визуального эффекта и по смыслам, думаю, фильм "Буратино" может зайти даже зрителям, которые не читали "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы" Карло Коллоди. Просто новый герой», - рассказала она.
Как добавила собеседница НСН, российские фильмы нередко успешно проходят в прокате в Мексике, а в Бразилии, к примеру, хорошо относятся к российской культуре.
«У нас, к примеру, был фильм "Мира", который хорошо показал себя в прокате в Мексике. За первый уикенд он собрал там 512 тысяч долларов, это очень высокий показатель. Фильм "Горько" в Мексике тоже прошел с бешеными цифрами. Они ментально к нам как-то близки. Что касается Бразилии, сложно сказать. Однако я разговаривала с бразильскими коллегами, они очень хорошо относятся к нашей культуре. Очень много специалистов из России работают в Латинской Америке. За последние 15 лет туда уехало очень много киношников. Они влились в индустрию, и все у них хорошо», - отметила Клибанова.
Картина «Буратино» вышла в российский прокат 1 января 2026 года. По данным ЕАИС Фонда кино, к данному моменту сборы превысили 2,3 миллиарда рублей.
Ранее актриса Виталия Корниенко, воплотившая в кино нового Буратино при помощи компьютерной технологии «захвата движения» (motion capture. - прим. НСН), рассказала «Радиоточке НСН», что в образах героев картины можно увидеть множество сложных художественных деталей, а сам фильм подтверждает, что безусловная любовь всегда побеждает.
