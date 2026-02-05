Как добавила собеседница НСН, российские фильмы нередко успешно проходят в прокате в Мексике, а в Бразилии, к примеру, хорошо относятся к российской культуре.

«У нас, к примеру, был фильм "Мира", который хорошо показал себя в прокате в Мексике. За первый уикенд он собрал там 512 тысяч долларов, это очень высокий показатель. Фильм "Горько" в Мексике тоже прошел с бешеными цифрами. Они ментально к нам как-то близки. Что касается Бразилии, сложно сказать. Однако я разговаривала с бразильскими коллегами, они очень хорошо относятся к нашей культуре. Очень много специалистов из России работают в Латинской Америке. За последние 15 лет туда уехало очень много киношников. Они влились в индустрию, и все у них хорошо», - отметила Клибанова.

Картина «Буратино» вышла в российский прокат 1 января 2026 года. По данным ЕАИС Фонда кино, к данному моменту сборы превысили 2,3 миллиарда рублей.

Ранее актриса Виталия Корниенко, воплотившая в кино нового Буратино при помощи компьютерной технологии «захвата движения» (motion capture. - прим. НСН), рассказала «Радиоточке НСН», что в образах героев картины можно увидеть множество сложных художественных деталей, а сам фильм подтверждает, что безусловная любовь всегда побеждает.

