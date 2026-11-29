СМИ: Предложенные США Киеву гарантии бессмысленны
Предлагаемые США гарантии безопасности Украине по аналогии с 5-й статьей Североатлантического альянса могут оказаться бесполезными, сообщает The Atlantic.
Это для США и Европы является «неудобной истиной». В случае применения таких гарантий к Киеву Вашингтон оставят за собой право решать, когда необходимо прибегнуть к ответным действиям. «Если гарантии невозможно реализовать, то они бессмысленны», - указало издание.
Ранее в Госдуме назвали ключевые условия гарантий безопасности по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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