Это для США и Европы является «неудобной истиной». В случае применения таких гарантий к Киеву Вашингтон оставят за собой право решать, когда необходимо прибегнуть к ответным действиям. «Если гарантии невозможно реализовать, то они бессмысленны», - указало издание.

Ранее в Госдуме назвали ключевые условия гарантий безопасности по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

